Коп застрелил мужчину в Днепре: экс-нардеп озвучил неожиданные подробности дела

В полиции уже начались изменения в связи с этим происшествием

В Днепре отстранили от работы руководителей патрульной полиции Днепропетровщины и руководителей управления внутренней безопасности Нацполиции. Причиной тому якобы стало распространение с их стороны неправдивой информации по происшествию, в котором полицейский застрелил мужчину посреди улицы.

Об этом рассказал украинский журналист и бывший депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук в эфире телеканала "ДніпроTV", ссылаясь на информацию, полученную от источников в Генеральной прокуратуре и руководства Национальной полиции Украины.

"Прежде всего, за рулем автомобиля находился не застреленный мужчина, потому информация, которую подали журналистам отстраненные руководители патрульной полиции Днепропетровской области, не соответствует действительности. За рулем находилась женщина. Это видно по видео, которое я вчера первым опубликовал", — сказал он.

По словам Мосийчука, полицейский в данном случае действовал непрофессионально, поскольку он не задействовал спецсредства, в том числе электрошокер или резиновую дубинку.

"Полицейский оказался на земле, после чего достал это табельное оружие и трижды, я подчеркиваю, трижды, без предупредительного выстрела выстрелил в спину потерпевшему, который погиб на месте. Информация, которая подавалась общественности после этого, информация, которая подавалась руководству Нацполиции Киева, не соответствовала действительности", — добавил журналист.

Источники рассказали Мосийчуку, что руководство Национальной полиции Киева приняло решение отстранить от исполнения обязанностей руководителей патрульной полиции Днепропетровщины и руководителей управления внутренней безопасности Нацполиции, который допустили попадание неправдивой информации в СМИ.

"Что я вижу на видео и что я вижу от фактажа, который получил от правоохранительных органов? Место имело умышленное убийство, потому что полицейский не использовал все инструменты, которые у него были, чтобы задержать гипотетических правонарушителей. Они как-то по-детский, непонятно зачем, пытались вытащить из автомобиля женщину, которая была за рулем", — объяснил журналист.

Также он подчеркнул, что сотрудники патрульной полиции не могут обязать водителя выйти из машины. Они могут потребовать документы или пройти тест на драгере и уже в случае установления какого-либо нарушения они могут это потребовать.

"Поведение полицейских, которые находились на месте, абсолютно не отвечали инструкциям и их обязанностям", — подытожил Мосийчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полицейского, который выстрелил в мужчину, взяли под стражу. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.