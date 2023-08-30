Коп застрелив чоловіка у Дніпрі: екснардеп озвучив несподівані подробиці справи

У поліції вже почалися зміни у зв’язку із цією подією

У Дніпрі відсторонили від роботи керівників патрульної поліції Дніпровщини та керівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції. Причиною цього ніби стало поширення з їхнього боку неправдивої інформації про подію, в якій поліцейський застрелив чоловіка посеред вулиці.

Про це розповів український журналіст та колишній депутат Верховної Ради України VIII скликання Ігор Мосійчук в ефірі телеканалу "ДніпроTV", посилаючись на інформацію, отриману від джерел у Генеральній прокуратурі та керівництва Національної поліції України.

"Передусім, за кермом автомобіля знаходився не застрелений чоловік, тому інформація, яку подали журналістам відсторонені керівники патрульної поліції Дніпропетровської області, не відповідає дійсності. За кермом знаходилася жінка. Це видно по відео, яке я вчора першим опублікував", — сказав він.

За словами Мосійчука, поліцейський у цьому випадку діяв непрофесійно, оскільки він не задіяв спецзасоби, у тому числі електрошокер чи гумову палицю.

"Поліцейський опинився на землі, після чого дістав цю табельну зброю і тричі, я наголошую, тричі, без попереджувального пострілу вистрілив у спину потерпілому, який загинув на місці. відповідала дійсності", — додав журналіст.

Джерела розповіли Мосійчуку, що керівництво Національної поліції Києва ухвалило рішення усунути від виконання обов’язків керівників патрульної поліції Дніпровщини та керівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції, які допустили неправдиву інформацію в ЗМІ.

"Що я бачу на відео і що я бачу від фактажу, який отримав від правоохоронних органів? Місце мало навмисне вбивство, тому що поліцейський не використав усі інструменти, які в нього були, щоб затримати гіпотетичних правопорушників. Вони якось по-дитячому, незрозуміло навіщо намагалися витягнути з автомобіля жінку, яка була за кермом», — пояснив журналіст.

Також він наголосив, що співробітники патрульної поліції не можуть зобов’язати водія вийти з машини. Вони можуть вимагати документи або пройти тест на драгері й вже у разі встановлення будь-якого порушення можуть це вимагати.

"Поведінка поліцейських, які перебували на місці, абсолютно не відповідали інструкціям та їхнім обов’язкам", — підсумував Мосійчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поліцейського, який вистрілив у чоловіка, взяли під варту. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.