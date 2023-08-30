Бизнес на похоронах, нарушения ПДД и суды за алименты: что известно о мужчине, застреленном копом в Днепре

Убитый мужчина вел довольно активную жизнь

Большой резонанс вызвала смерть мужчины в Днепре при попытке патрульных полицейских допросить нарушителей ПДД. В ходе конфликта он напал на полицейских и нанес травмы девушке-патрульной, в ответ на что ее напарник применил табельное оружие и застрелил нападавшего на месте.

"Телеграф" выяснил, что известно о погибшем – Джумбери Силогаве. Последний, кстати, должен был 1 сентября отметить свое 39-летие.

Погибший Джумбери Силогава

В октябре 2014 года Джумбери Силогава зарегистрировался как частный предприниматель – он занимался оказанием ритуальных услуг в пгт Петриковка Днепропетровской области, где и проживал.

Не раз выигрывал тендеры на оказание услуг по захоронению одиноких лиц и военнослужащих за бюджетные средства – в 2022-м он получил из госбюджета 499,5 тыс. грн и 106,7 тыс. грн – в текущем году.

Однако основным видом своей деятельности бизнесмен указал розничную торговлю с лотков и на рынках с другими товарами.

В целом, как гласят данные аналитической системы YouControl, погибший предприниматель был довольно зажиточным человеком – ему принадлежали четыре жилых дома, квартира и четыре земельных участка. Судя по тому, что квартира находится в Николаеве, прежде Джумбери Силогава жил именно в этом областном центре. При этом официально он не владеет легковыми автомобилями, то есть в "Ягуаре" он находился в качестве пассажира.

Джумбери Силогава был зажиточным человеком

Вместе с тем отметим, что в 2022 году в отношении Джумбери Силогавы было открыто исполнительное производство по факту нарушений правил дорожного движения в Коломыйском районе Ивано-Франковской области. Штраф мужчина давно оплатил.

Хотя Джумбери Силогава является отцом двух несовершеннолетних сыновей, еще в августе 2022 года его жена Наталья подала на развод и в декабре брак был расторгнут. Бизнесмен не признал решения суда и пытался его оспорить, но безуспешно.

Впоследствии Наталья обратилась в суд, требуя выплаты алиментов на содержание детей, а Джумбери выступил со встречным иском на алименты. В результате экс-супруги все решили полюбовно и в июле забрали свои иски.

Тем временем полицейского, который застрелил мужчину задержали. Ему грозит подозрение по 2 статьям УК Украины по которым он может быть осужден на 15 лет лишения свободы.