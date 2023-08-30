Бізнес на похованнях, порушення правил дорожнього руху та суди за аліменти: що відомо про чоловіка, застреленого копом у Дніпрі

Убитий чоловік вів досить активне життя

Великий резонанс викликала смерть чоловіка у Дніпрі під час спроби патрульних поліцейських допитати порушників правил дорожнього руху. У ході конфлікту він напав на поліцейських і завдав травми дівчині-патрульній, у відповідь на що її напарник застосував табельну зброю і застрелив нападника на місці.

"Телеграф" з’ясував, що відомо про загиблого — Джумбєрі Сілогава. Останній, до речі, мав 1 вересня відзначити своє 39-річчя.

Загиблий Джумбері Сілогава

У жовтні 2014 року Джумбєрі Сілогава зареєструвався як приватний підприємець – він займався наданням ритуальних послуг у смт Петриківка Дніпропетровської області, де й проживав.

Не раз вигравав тендери на надання послуг із поховання одиноких осіб та військовослужбовців за бюджетні кошти – 2022-го він отримав з держбюджету 499,5 тис. грн та 106,7 тис. грн – поточного року.

Проте основним видом своєї діяльності бізнесмен вказав на роздрібну торгівлю з лотків і на ринках з іншими товарами.

Загалом, як свідчать дані аналітичної системи YouControl, загиблий підприємець був досить заможною людиною – йому належали чотири житлові будинки, квартира та чотири земельні ділянки. Судячи з того, що квартира знаходиться в Миколаєві, раніше Джумбєрі Сілогава жив саме у цьому обласному центрі. При цьому офіційно він не володіє легковими автомобілями, тобто в "Ягуарі" він знаходився як пасажир.

Джумбері Сілогава був заможною людиною

Водночас зазначимо, що у 2022 році щодо Джумбєрі Сілогави було відкрито виконавче провадження за фактом порушень правил дорожнього руху у Коломийському районі Івано-Франківської області. Штраф чоловік давно сплатив.

Хоча Джумбєрі Сілогава є батьком двох неповнолітніх синів, ще у серпні 2022 року його дружина Наталія подала на розлучення та у грудні шлюб був розірваний. Бізнесмен не визнав рішення суду і намагався його оскаржити, але безуспішно.

Згодом Наталія звернулася до суду, вимагаючи виплати аліментів на утримання дітей, а Джумбєрі виступив із зустрічним позовом на аліменти. В результаті екс-дружини все вирішили полюбовно і в липні забрали свої позови.

Тим часом поліцейського, який застрелив, чоловіка затримали. Йому загрожує підозра за 2 статтями КК України, за якими він може бути засуджений на 15 років позбавлення волі.