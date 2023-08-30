Убийство в Днепре: бывшая жена застреленного копом сделала заявление, а в сети новое видео

Женщина рассказала, кто был в машине ее экс-супруга в день происшествия

Дело о мужчине, которого в Днепре застрелил полицейский, продолжает обрастать подробностями. Теперь стало известно, кем была женщина, находившаяся вместе с ним в автомобиле.

Журналистам ТСН.ua удалось пообщаться с Натальей Силогавой, которая ранее была женой убитого мужчины. С недавних пор супруги были разведены. Она подтвердила, что в авто находилась другая женщина.

"Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было", – сообщила нам Наталья Силогава.

Стоит отметить, что после того, как в сети появились фото с места происшествия, пользователи стали предполагать, что в машине рядом с мужчиной находилась его супруга.

В то же время в сети опубликовали видео с нарушением водителем ПДД. Авто свернуло налево с крайне правой полосы, после чего находившаяся рядом машина патрульной полиции проследовала за ней. На кадрах видно, что за рулем находится мужчина, хотя по некоторым версиям, там была женщина. Отмечается, что полицейскому, который выстрелил в мужчину, грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в машине убитого мужчины находилось четыре человека: он, женщина и сзади сидели двое детей. Попавшее в сеть видео конфликта начинается с того, что за рулем сидит женщина и кричит, что ей больно и требует, чтобы полицейский отпустил ее руки. С пассажирского сидения в этот момент мужчина пытается вырвать ее из рук копа. Когда полицейские вытащили женщину и повалили на землю, ее избранник выбежал из машины и накинулся с кулаками на правоохранителя. Между ними завязалась драка. Оказавшись на земле коп без предупреждения выстрелил в нападавшего, после чего тот упал. Далее патрульный приказал всем участникам конфликта лечь на пол.