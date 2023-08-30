Вбивство у Дніпрі: колишня дружина застреленого копом зробила заяву, а у мережі нове відео

Жінка розповіла, хто був у машині її ексчоловіка у день події

Справа про чоловіка, якого у Дніпрі застрелив поліцейський, продовжує обростати подробицями. Тепер стало відомо, ким була жінка, яка знаходилась разом з ним в автомобілі.

Журналістам ТСН.ua вдалося поспілкуватися з Наталією Сілогавою, яка раніше була дружиною вбитого чоловіка. З недавніх пір подружжя було розлучене. Вона підтвердила, що в авто була інша жінка.

"Ми були розведені нещодавно. У машині була його коханка, мене на місці події не було", — повідомила Наталія Силогава.

Варто зазначити, що після того, як у мережі з’явилися фото з місця події, користувачі почали припускати, що в машині поряд із чоловіком була його дружина.

Водночас у мережі опублікували відео з порушенням водієм ПДР. Авто згорнуло ліворуч з вкрай правої смуги, після чого машина патрульної поліції, що знаходилася поряд, пройшла за нею. На кадрах видно, що за кермом перебуває чоловік, хоча, за деякими версіями, там була жінка.

Зазначається, що поліцейському, який вистрілив у чоловіка, загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в машині вбитого чоловіка перебувало чотири людини : він, жінка та ззаду сиділи двоє дітей. Відео конфлікту, що потрапило в мережу, починається з того, що за кермом сидить жінка і кричить, що їй боляче і вимагає, щоб поліцейський відпустити її руки. З пасажирського сидіння чоловік намагається вирвати її з рук копа. Коли поліцейські витягли жінку та повалили на землю, її обранець вибіг із машини та накинувся з кулаками на правоохоронця. Між ними почалася бійка. Опинившись на землі, коп без попередження вистрілив у нападника, після чого той упав. Далі патрульний наказав усім учасникам конфлікту лягти на підлогу.