Глава МВС зробив заяву щодо стрільби у Дніпрі, а у мережу виклали відео з бодікамер копів

На камерах патрульних видно агресивну поведінку чоловіка та його дружини

Глава МВС України Ігор Клименко прокоментував убивство патрульним чоловіка у Дніпрі. За його словами, громадяни повинні дотримуватись закону і не влаштовувати анархію в країні, особливо в період війни.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі. Тим часом патрульна поліція опублікувала відео із нагрудних камер поліцейських, на якому видно початок конфлікту.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що смерть — це завжди горе, але у подіях у Дніпрі слід розібратися на холодну голову без емоцій. Наразі триває слідство, яке має ретельно розібратися у події. Ігор Клименко також додав, що дотримання законів громадянами є очевидними речами, за умови, що ті хочуть жити в правовій державі. Порушники не мають права кидатися на поліцейських, а повинні поводитися відповідно до встановлених норм і навчати законослухняності своїх дітей.

"Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але зараз контролюємо. Контрольований завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії й вважатимуть себе вищими за Закон, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", — резюмував глава МВС України.

Разом з тим, Патрульна поліція України опублікувала відео з нагрудних камер поліцейських, на яких видно, як "Ягуар" тікає від патрульних, а чоловік та його дружина по-хамськи поводяться. На камерах фіксації швидкості руху помітно, що авто з крайньої правої смуги повертає ліворуч, що заборонено ПДР, а за кермом на той момент перебуває чоловік, а жінки сидить поруч.

Проте під час зупинки на водійському місці сиділа саме жінка, яка заявила, що не знала про заборону повертати ліворуч з крайньої лівої смуги. Замість того, щоб спокійно прийняти штраф від поліцейських, чоловік вийшов із машини та почав їм хамити. Він відмовлявся виконувати накази патрульних навіть тоді, коли дівчина-інспектор скористалася правом відгородити від себе на 20 метрів незаконослухняного громадянина. Коли патрульні почали витаскувати жінку-водія з авто, бо та відмовлялася вийти сама, та почала награно кричати та попросила дітей знімати все на телефони та викликати "ментів".

На бодікамері патрульної видно, як чоловік спочатку штовхає її напарника на асфальт, а потім розбиває їй обличчя. Саме в момент нападу на колегу патрульний дістає пістолет, підводиться та робить три постріли в агресивного чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мер Дніпра Борис Філатов прокоментував інцидент із патрульними. Він чітко позначив чий бік займає та пояснив чому.