Філатов висловився по стрільбі у Дніпрі: у коментарях "палає"

Міський голова заявив, що влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку патрульнім, які були на місці події

Борис Філатов, мер міста Дніпро, де поліцейський застрелив чоловіка, на тлі обговорення цієї гучної ситуації вирішив також прокоментувати її. Міський голова одразу наголосив, що в цьому випадку він повністю на боці патрульної поліції.

Відповідний пост Філатов опублікував на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що він завжди називає речі своїми іменами й говорить прямо те, що думає.

"Ніхто і ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків. Прошу не писати мені тут свої юридичні висновки. Я зараз говорю виключно (!) про морально-етичний вибір", — Сказав він.

Тому, як зазначає Філатов, він повністю на боці поліцейських. Щобільше, він додав, що міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним і колегам.

Сам мер за час повномасштабної війни проїхав тисячі кілометрів по всій Україні та його багато разів зупиняли на блокпостах, оглядали машину, дивилися документи, просили відкрити багажник та фотографували вміст.

"Подекуди ставили дурнуваті питання. Та жодного разу я не "качав права" та не розповідав, що я – великий начальник. Я просто виконував вказівки людей в формі. А потім сідав собі в авто, і далі спокійно їхав. Подумайте про це", – розповів міський голова.

Філатов також зазначив, що багато людей чомусь звертають увагу, що чоловік їхав на елітному авто. Тут же він підкреслив, що немає різниці, на якій машині їздить людина, адже правила існують одні для всіх.

"Бо бидло — хоч на Jaguar, хоч на запорожці — завжди залишається бидлом", — підсумував він.

Реакція мережі на заяву Філатова

У коментарях під постом мера більшість висловилася на підтримку його позиції.

Водночас були й ті, хто не поділив думку мера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поліцейського, який вистрілив у чоловіка, було взято під варту. Розпочато досудове розслідування. Співробітнику патрульної поліції загрожує до 15 років позбавлення волі.