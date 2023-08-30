Филатов высказался по стрельбе в Днепре: в комментариях "пылает"

Городской глава заявил, что власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку патрульнім, которые были на месте происшествия

Борис Филатов, мэр города Днепр, где полицейский застрелил мужчину, на фоне обсуждения этой громкой ситуации решил также ее прокомментировать. Городской глава сразу обозначил, что в данном случае он полностью на стороне патрульной полиции.

Соответствующий пост Филатов опубликовал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что он всегда называет вещи своими именами и говорит прямо то, что думает.

"Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей. Прошу не писать мне свои юридические выводы. Я сейчас говорю исключительно (!) о морально-нравственном выборе", — сказал он.

Поэтому, как отмечает Филатов, он полностью на стороне полицейских. Более того, он добавил, что городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам.

Сам мэр за время полномасштабной войны проехал тысячи км по всей Украине и его много раз останавливали на блокпостах, осматривали машину, смотрели документы, просили открыть багажник и фотографировали содержимое.

"Кое-где ставили глупые вопросы. Но ни разу я не "качал права" и не рассказывал, что я большой начальник. Я просто следовал указаниям людей в форме. А потом садился себе в авто, и дальше спокойно уезжал. Подумайте об этом", — рассказал городской глава.

Филатов также отметил, что многие люди почему-то обращают внимание, что мужчина ехал на элитном авто. Тут же он подчеркнул, что совершенно нет разницы, на какой машине ездит человек, ведь правила существуют одни для всех.

"Потому что быдло – хоть на Jaguar, хоть на запорожце – всегда остается быдлом", — подытожил он.

Реакция сети на заявление Филатова

В комментариях под постом мэра большая часть высказалась в поддержку его позиции.

В то же время были и те, кто не разделил мнение мэра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полицейский, который выстрелил в мужчину, был взят под стражу. Начато досудебное расследование. Сотруднику патрульной полиции грозит до 15 лет лишения свободы.