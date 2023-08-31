Смертельный инцидент с полицией в Днепре: имел ли коп право стрелять и что делать, чтобы такие случаи не повторялись

Почему полицейские пошли на крайние меры и что нужно делать, чтобы подобные инциденты не повторялись

Резонансное дело об убийстве полицейским нарушителя ПДД в Днепре обрастает новыми подробностями каждый час. Видеозапись, на которой зафиксирован момент драки между водителем "Ягуара" и двумя патрульными, вызвала большой резонанс в обществе. В соцсетях большинство пользователей встали на сторону правоохранителей, отмечая, что если бы аналогичная ситуация произошла в США или Европе, нападающего ликвидировали бы уже после первой попытки сопротивления полиции.

В то же время стрелявшего в нарушителя правоохранителя уже задержали. Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы по статьям "преднамеренное убийство" и "превышение служебных полномочий". Также от работы отстранены руководители патрульной полиции Днепропетровщины и руководители управления внутренней безопасности Нацполиции.

"Телеграф" выяснял, могли ли правоохранители предотвратить трагедию, и почему им это не удалось.

Запутанная история

По состоянию на вечер 30 августа трагедия в Днепре получила максимальную огласку. Так, судя по видео, снятым камерами наблюдения и нагрудными камерами полицейских, во время нарушения правил дорожного движения за рулем "Ягуара" находился мужчина, однако во время задержания на водительском сиденье уже была женщина.

Также камеры зафиксировали агрессивное сопротивление нарушителей задержанию и нападение на правоохранителей, в результате чего женщина-патрульная получила травмы головы. В ответ ее напарник открыл огонь на поражение.

В ходе проведения экспертизы в крови погибшего обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле, а в моче — на уровне 2,78 промилле, что равно примерно одной выпитой бутылке водки. Об этом, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщает РБК-Украина.

В итоге вырисовывается следующая "картина": находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, водитель элитного автомобиля нарушил правила ПДД, после чего пытался избежать ответственности, пересев на соседнее сиденье. Проигнорировав просьбу полицейских выйти из авто и столкнувшись с принуждением к этому, нарушитель и его спутница напали на стражей порядка, в результате чего мужчина был убит.

На первый взгляд, завершение этой истории является хотя и трагическим, но вполне закономерным. Однако при детальном разборе событий все становится менее очевидным. Во-первых, вопрос вызывает радикальность средств, выбранных для нейтрализации агрессивных нарушителей. Как считает эксдепутат ВРУ Игорь Мосийчук, полицейский действовал непрофессионально и не использовал все возможные спецсредства для задержания, прежде чем предпринять крайние меры. Судя по видеозаписям, не справившись с водителем, патрульный применил к нему газовый баллончик. Следующим шагом стал пистолет. Более того, по словам экс-депутата Мосийчука, выстрелы были произведены без предупреждения.

"Полицейский оказался на земле, после чего достал это табельное оружие и трижды, я подчеркиваю, трижды, без предупредительного выстрела выстрелил в спину потерпевшему, который погиб на месте. (…) Поведение находившихся на месте полицейских абсолютно не соответствовало инструкциям и их обязанностям", — отметил Мосийчук, ссылаясь на информацию, полученную от источников в Генеральной прокуратуре и руководстве Национальной полиции Украины.

При этом следует отметить, что согласно ст. 46 ЗУ "О полиции" есть ряд случаев, когда применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается, говорит юрист Алексей Черняк.

"Это разрешено, если нарушитель пытается приблизиться к вооруженному полицейскому или хочет выхватить у него оружие, оказывает вооруженное сопротивление или убегает на авто, если действия злоумышленника несут прямую угрозу жизни правоохранителя или окружающим. Также без предупреждения можно стрелять, если сопротивление оказывается подозреваемым в совершении тяжкого преступления. Оценка сложности ситуации, сопровождающих ее рисков и целесообразности применения крайних мер в данный момент лежит на правоохранителях", – отмечает юрист.

По словам Алексея Черняка, давать точные прогнозы по поводу последствий применения огнестрельного оружия для патрульного сложно, ведь для этого нужно детально проанализировать обстоятельства происшествия, изучить все имеющиеся записи с камер наблюдения, заслушать свидетелей и сопоставить между собой эти факты.

Инструкции есть, системности нет

История в Днепре — далеко не первый случай, когда полицейские обвиняются в превышении служебных полномочий, что привело к гибели нарушителей. Так, дело столичного патрульного Сергея Олейника длится уже более 7 лет. В 2016 году во время чуть ли не часовой погони за автомобилем BMW, полицейские открыли по машине огонь из табельного оружия, в результате чего погиб 17-летний Михаил Медведев. Приговора по этому делу до сих пор нет.

В то же время, существуют и противоположные кейсы, как дело судьи Тандыра. Сбив насмерть нацгвардейца, который нес службу на КПП при въезде в Киев, во время комендантского часа, ни судья, ни его автомобиль не получили никаких повреждений, хотя по законам военного времени против нарушителя вполне могло бы быть применено табельное оружие.

При анализе самых громких дел при участии правоохранителей создается впечатление, что полицейские в Украине не имеют четких инструкций по реагированию в подобных ситуациях и действуют, исходя исключительно из собственных соображений. На самом же деле правила обращения с оружием четко прописаны законами, говорит полковник милиции, экс-начальник управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, но это не означает, что их соблюдение доведено патрульными до автоматизма.

"Почему полицейские действовали именно так, а не иначе, будут выяснять следователи ДБР. Только они, опираясь на факты, смогут дать ответ, могли ли патрульные не применять огнестрельное оружие, или хотя бы стрелять по ногам, а не на поражение. Кроме того, обязательно будет проводиться проверка, имел ли место определенный инструктаж, или они вообще ознакомлены с правилами обращения с оружием", – говорит Владимир Полищук в комментарии "Телеграфу".

Анализировать данную ситуацию следует не только на предмет превышения полномочий со стороны полицейских, но и с точки зрения исполнения ими их прямых обязанностей, считает экснардеп Борислав Береза. По словам политика, нападение на правоохранителя нарушителем в состоянии алкогольного опьянения – весомый повод для применения жестких средств, ведь это несет угрозу не только жизни самих патрульных, но и представляет опасность для всех окружающих.

Протоколы для правоохранителей, безусловно, нуждаются в совершенствовании, однако без профилактической работы с обществом для воспитания уважения к людям в форме и законах, никакие инструкции не будут иметь желаемый результат, уверен экснардеп.

"Сейчас речь идет не только о полиции, но и о военных. У нас уже есть случаи провокаций и нападений на военных со стороны блоггеров и просто рядовых граждан, примеры неповиновения законным требованиям правоохранителей. Конечно, человек в форме также может ошибаться или даже сознательно нарушать какие-то правила, но отстаивать свои права можно только в суде, а не нападая на вооруженных силовиков.

Женщина в том автомобиле явно претендовала на "Оскар", спрашивая у детей, снимают ли они ее сопротивление задержанию на видео, и изображала страдания от действий полиции, но в результате получила похороны мужа. Кто выиграл от этой трагедии? Зачем все это было нужно?", – говорит Борислав Береза в комментарии "Телеграфу".

Альтернатива стрельбе на поражение

Несмотря на критичность ситуации, очевидную провокацию и нападение со стороны нарушителей, три выстрела в спину с большой долей вероятности могут быть расценены судом как превышение полномочий и станут поводом для обвинительного приговора по делу днепровских патрульных, считает экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По словам эксперта, предотвратить трагедию можно было бы, экипировав полицейских дополнительными средствами, ведь газовый баллончик и резиновая дубинка могут быть малоэффективными в подобных ситуациях.

"Патрульные — не терминаторы, они объективно не могут быть сильнее всех нарушителей. Баллончики не работают, дубинки тоже не всегда удается эффективно использовать. Конечно, в заданных условиях, понимая, что вдвоем здесь не справиться, они должны были заблокировать автомобиль нарушителей и вызвать помощь, но они выбрали единственное доступное им, эффективное средство — огнестрельное оружие. Если бы у них были при себе "Тазеры", как у полицейских в США и Европе, все закончилось бы не так трагически", — говорит Иван Ступак в комментарии " Телеграфу".

О необходимости экипировки патрульных электрошоковым оружием разговоры в Украине идут давно. Более того, при министре Арсене Авакове полицейские тестировали "Тазеры" — пистолеты, выстреливающие острыми дротиками, прокалывая кожу со скоростью 55 метров в секунду и пуская по проводам в тело человека электрический ток.

По словам советника главы МВД в 2015-2021 годах, руководителя Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимира Мартыненко, два года назад данный вид оружия прошел сертификацию в Украине, а на его закупку для полиции даже был объявлен тендер, однако тогда правительство вдруг решило потратить эти средства на приобретение нагрудных камер для патрульных.

"Это действительно крайне необходимая вещь для полицейских. В свое время руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков даже тестировал "Тазеры" на себе, демонстрируя их эффективность. Сейчас, к сожалению, часто случается так, что огнестрельное оружие – последний и едва ли не единственный способ стражей порядка остановить злоумышленника в критический момент. Надеюсь, ситуация в Днепре станет дополнительным толчком для возобновления внедрения этих средств", – говорит Владимир Мартыненко в комментарии "Телеграфу".

Еще одной из глубинных причин возникновения подобных кейсов с участием правоохранителей является отношение к ним со стороны общества. Многие украинцы до сих пор реагируют на действия полицейских, держа в памяти образ силовиков во времена президента Януковича, говорит Владимир Мартыненко.

Чувствуя эту враждебность, правоохранители могут либо сомневаться в собственных действиях, опасаясь острой реакции общества, либо наоборот — действовать слишком жестко, защищаясь от провокаций, подобным случившейся в Днепре.

Для искоренения этих "национальных традиций" экссоветник министра МВД предлагает ввести ответственность за оскорбление или унижение полицейского. По словам Мартыненко, это могло бы добавить мотивации полицейским качественно выполнять свои обязанности.