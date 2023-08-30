В Черноморске мужчина взял в заложники жену и ребенка: все подробности
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Злоумышленник угрожал жене и ребенку нанести им телесные повреждения
В городе Черноморск Одесской области 29-летний мужчина взял в заложницы свою супругу и маленькую дочь. Из квартиры он выпустил только тещу. По словам очевидцев происшествия, на улицу она вышла в крови.
Информацию о случившемся опубликовали местные Telegram-каналы, сообщая, что после прибытия на место происшествия полицейских, мужчина вступил с ними в переговоры. Известно, что он держал жену и ребенка в квартире, угрожая нанести им телесные повреждения.
Позже на место событий приехал городской глава Черноморска Василий Гуляев. Соответствующее видео также опубликовали в местном паблике.
Комментарий полиции
В пресс-службе полиции Одесской области рассказали, что примерно в 12:00 на линию "102" поступило сообщение о том, что в одной из квартир на четвертом этаже в городе Черноморск женщина просит о помощи. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа. После проведения переговоров со злоумышленником, правоохранители задержали его и освободили женщину с ребенком.
Более подробная информация о том, что стало причиной такого поведения, пока не сообщается. В полиции отметили, что обстоятельства происшествия выясняются и будут сообщены впоследствии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре полицейский застрелил мужчину без предупредительного выстрела. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.