У Чорноморську чоловік взяв у заручники дружину та дитину: всі подробиці

Зловмисник погрожував дружині та дитині завдати їм тілесних ушкоджень

У місті Чорноморськ Одеської області 29-річний чоловік взяв у заручниці свою дружину та маленьку доньку. З квартири він випустив лише тещу. За словами очевидців, на вулицю вона вийшла в крові.

Інформацію про те, що сталося, опублікували місцеві Telegram-канали, повідомляючи, що після прибуття на місце події поліцейських, чоловік вступив з ними в переговори. Відомо, що він тримав дружину та дитину у квартирі, погрожуючи завдати їм тілесних ушкоджень.

Пізніше на місце подій приїхав міський голова Чорноморська Василь Гуляєв. Відповідне відео також опублікували у місцевому паблику.

Коментар поліції

У прес-службі поліції Одеської області розповіли, що приблизно о 12:00 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Після проведення переговорів зі зловмисником правоохоронці затримали його та звільнили жінку з дитиною.

Більш детальна інформація про те, що спричинило таку поведінку, поки не повідомляється. У поліції зазначили, що обставини події з’ясовуються та будуть повідомлені згодом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка без попереджувального пострілу. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.