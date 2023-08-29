Блогер из Полтавы оскорбил честь защитников и поднял волну возмущения: что известно о Романе Заволоке?

Фитнес-тренер заявил, что военные "убивают людей ради денег" и плюнул в ветерана войны

В Украине разразился очередной скандал с участием работников терцентра комплектования и соцподдержки (военкомата). "Героем" инцидента стал полтавчанин, который унизил украинских защитников. Молодой человек нахамил военным, заявив, что бойцы ВСУ якобы убивают людей за деньги, а он этого делать не желает. Вдобавок он обматерил военных и плюнул под ноги комиссара. Вероятно, причиной конфликта стала попытка вручить повестку блогеру.

Событие получило широкую огласку и на конфликт отреагировал известный активист и военный Олег Симороз. "Есть кое-что, что делает эту ситуацию максимально вопиющей. Дело в том, что военного, которого оскорбил этот блогер, зовут Александр Мацько и он участник боевых действий. Он пошел добровольцем на войну еще в 2014 году. Недавно он получил тяжелую контузию и различные травмы. После реабилитации его взяли на службу в военкомат. И как вы думаете, как нужно реагировать на такие видео разговоры с тяжелораненым бойцом, который, несмотря ни на что, вернулся на службу?", — написал он в своем блоге в Twitter.

Что известно о скандалисте?

Хамом оказался Роман Заволока, 1996 года рождения, работающий тренером в местном фитнес-клубе "Space".

Личная страница Романа Заволоки в Инстаграм

Как оказалось, молодой человек не в первый раз публикует видео разговоров с работниками военкомата в своем Instagram. Контент канала публикуется под лозунгами противостояния системе: мобилизации не существует, действия ТЦК незаконны, власть злоупотребляет ресурсами, поэтому им нельзя верить.

В публикациях есть также видео, где Заволока дерзко разговаривает с группой военных неподалеку от памятника Шевченко. На замечания по поводу своего поведения Роман ответил, что уважает военных, но не уважает работников военкомата.

Однако в августе вышли ролики, вызвавшие наибольшее возмущение общественности. Из видео можно догадаться, что Заволока по собственному желанию подходил к работникам ТЦК, провоцировал и оскорблял их. Даже дошло до вызова полиции. Блогер написал заявление на работников ТЦК, а они – на него. Роман с товарищем начали подтрунивать над дрожащими руками военного, хотя тот объяснил, что тремор у него в результате контузии, а на войну пошел добровольно. На что Заволока бросил военному язвительное: "Ты придурок, сам попался на крючок".

Оказалось, что взгляды Заволоки разделяют и другие люди. Некоторые воспринимают его как "защитника от незаконных ТЦК, которые нагребают ребят на улице и бросают мясо". Однако большинство полтавчан, которые не входят в его аудиторию, возмущены таким пренебрежительным отношением к военным. Даже жители Полтавы, которые не желают служить в армии, считают такое поведение недопустимым.

Но после всех этих конфликтов Роман не усвоил урок и продолжает гнут свою псевдопацифистскую линию. Он не считает себя "жертвой", при этом в сеть слили его личные данные.

"Ромка, думаешь, все так сойдет с рук — нет. Время на извинения еще есть, поэтому полные данные не публикуем", — предупредил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

На видео скандального блогера отреагировали в полиции. Против Романа возбуждено уголовное производство по ч. 2 статьи 296 по факту хулиганства. Санкции настоящей статьи предусматривают ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет. Правоохранители планируют объявить Роману Заволочке о подозрении.

Утверждение о "незаконной" мобилизации ошибочно

Борцы с "системой" при разговоре с работниками ТЦК используют аргумент, что "территориальные центры комплектования — это частные организации, а потому мобилизация незаконна. Да и вообще состояние войны не объявлено". Впрочем, это не так. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что такая риторика – это часть информационной тактики врага.

Деятельность терцентров комплектования и соцподдержки проводится в соответствии с действующим законодательством: они имеют полный набор прав, необходимых для выполнения своих обязанностей, действуют как юридические лица публичного права, имеют самостоятельный баланс и регистрационные счета в Казначействе. В целом, мобилизация продолжается в Украине без "волн", это плановый процесс, который начался с 24 февраля прошлого года, — подчеркивает заместитель министра обороны.