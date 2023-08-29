Блогер з Полтави образив честь захисників і підняв хвилю обурення: що відомо про Романа Заволоку?

Фітнес-тренер заявив, що військові "вбивають людей заради грошей" і плюнув у ветерана війни

В Україні спалахнув черговий скандал за участю працівників терцентру комплектування та соцпідтримки (військкомату). "Героєм" інциденту став полтавець, який принизив українських захисників. Хлопець нахамив військовим, заявивши, що бійці ЗСУ нібито вбивають людей за гроші, а він цього робити не бажає. На додаток він обматерив їх та плюнув під ноги комісара. Ймовірно, причиною конфлікту стала спроба вручити повістку блогеру.

Подія набула широкого розголосу. Зокрема на конфлікт відреагував відомий активіст та військовий Олег Симороз. "Є дещо, що робить цю ситуацію максимально кричущою. Річ у тім, що військового, якого образив цей блогер, звати Олександр Мацько і він учасник бойових дій. Він пішов добровольцем на війну ще у 2014 році. Нещодавно він отримав важку контузію і різні травми. Після реабілітації його взяли на службу у військкомат. І як ви думаєте, як треба реагувати на такі відео розмови з важкопораненим бійцем, який попри все повернувся на службу?", — написав він у своєму блозі у Twitter.

Що відомо про скандаліста?

Хамом виявився Роман Заволока, 1996 року народження, який працює тренером у місцевому фітнес-клубі "Space".

Особиста сторінка Романа Заволоки в Інстаграм

Як виявилося, молодий чоловік не вперше публікує відео розмов з працівниками військкомату у своєму Instagram. Контент каналу публікується під гаслами протистояння системі: мобілізації не існує, дії ТЦК є незаконними, влада зловживає ресурсами, тому їм не можна вірити.

В публікаціях є також відео, де Заволока зухвало розмовляє із групою військових неподалік пам’ятника Шевченку. На зауваження щодо своєї поведінки Роман відповів, що шанує військових, але не поважає працівників військкомату.

Однак у серпні вийшли ролики, які викликали найбільше обурення громадськості. З відео можна здогадатися, що Заволока з власного бажання підходив до працівників ТЦК, провокував і ображав їх. Навіть дійшло до виклику поліції. Блогер написав заяву на працівників ТЦК, а вони — на нього. Роман з товаришем почали кепкувати із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього внаслідок контузії, а на війну пішов добровільно. На що Заволока кинув військовому уїдливе: "Ти придурок, сам попався на крючок".

Виявилося, що погляди Заволоки поділяють й інші люди. Дехто сприймає його як "захисника від незаконних ТЦК, які нагрібають хлопців на вулиці й кидають м’ясо". Однак більшість полтавців, які перебувають за межами інформаційної "бульбашки" його аудиторії, обурена таким зневажливим ставленням до військових. Навіть ті жителі Полтави, які не бажають служити в армії, вважають таку поведінку неприпустимою.

Але після всіх цих конфліктів Роман не засвоїв урок і продовжує гнути свою псевдопацифістську лінію. Він не вважає себе "жертвою", при цьому в мережу злили його особисті дані.

"Ромка, гадаєш все так зійде з рук — ні. Час на вибачення ще є, тому повні дані не публікуємо", — попередив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

На відео скандального блогера відреагували у поліції. Проти Романа відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 за фактом хуліганства. Санкції цієї статті передбачають обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років. Наразі правоохоронці планують оголосити Роману Заволоці про підозру.

Твердження про "незаконну" мобілізацію є хибним

Борці із "системою" при розмові із працівниками ТЦК використовують аргумент, що "територіальні центри комплектування — це приватні організації, а тому мобілізація незаконна. Та й взагалі стан війни не оголошено". Утім, це не правда. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що така риторика — це частина інформаційної тактики ворога.

Діяльність терцентрів комплектування та соцпідтримки проводиться відповідно до чинного законодавства: вони мають повний набір прав, необхідних для виконання своїх обов'язків, діють як юридичні особи публічного права, мають самостійний баланс і реєстраційні рахунки в органах Казначейства. Загалом мобілізація триває в Україні без "хвиль", це плановий процес, який розпочався із 24 лютого минулого року, — підкреслює заступниця міністра оборони.