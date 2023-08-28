"У мене контузія. — Так сиди вдома": у Дніпрі хлопець обматерив військового та плюнув у нього (відео)

У мережі припустили, що так хлопець відреагував на спробу вручити йому повістку

Не встигло суспільство відійти від того, що львів’янин побив трансгендерну військовослужбовцю Хелен, як стався ще один конфлікт. Фітнес-тренер плюнув у військового Олександра Мацька та хамив йому у присутності перехожих на вулиці Дніпра.

Відео конфлікту опублікували у Telegram-каналі "Оперативний Дніпро". Поліція поки що ніяк не відреагувала на інцидент.

Фітнес-тренер із Полтави Роман Заволока разом із товаришем вступив у словесну суперечку з військовослужбовцем. Воїн заявив, що він після контузії, але його не звільнили зі служби, а перевели на службу до ТЦК СП. Але хлопець замість того, щоб виявити повагу до воїна, заявив, що той за гроші "кошмарить пацанів". Військовослужбовець спробував огризнутися з опонентом, проте той почав хамити.

"Що ти ще скажеш, гусак лапчастий? Ти ж військовий, на**й, ти ганьбиш форму, дебілоїд тупорилий", — заявив Роман Заволока, після чого плюнув у військовослужбовця в присутності його товаришів і показав середній палець.

Коли колеги Олександра Мацька, які до цього стояли осторонь, підійшли вступитися, Роман Заволока не заспокоївся, а лише намагався посилити конфлікт фразами "а що таке" і "ну давай, хочеш ударити мене, давай". Проте військові не повелися на його провокації, пообіцявши, що фітнес-тренер відповість за свій плювок одразу перемоги, але й ця фраза не влаштувала хлопця.

"[Відповім], коли виграєте, так? Коли всіх уб’єте там, а потім нас уб’єте, так?", - гнівно вигукував фітнес-тренер разом із товаришем.

Ймовірно, причиною конфлікту стала спроба вручити повістку полтавському фітнес-тренеру. У ході словесної суперечки він згадав, що вважає Олександра та його товаришів по службі "липовими" і нібито той не показав документи, хоча військовий затверджував протилежне.

Також відомо, що Олександр Мацько минулого року на Харківському напрямку підірвався на міні у бронемашині. Воїн отримав серйозну контузію, опіки та пошкодження ніг. Після тривалої реабілітації йому привласнили другу групу інвалідності та перевели з бойової частини проходити службу до ТЦК СП.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині побили військового прямо у військовій частині. З травмами голови чоловіка забрали до лікарні.