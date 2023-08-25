"Вшанували" пам’ять – у Києві дві сестри станцювали на могилі військового: вибачення не допомогли (фото, відео)

Вибачення не змусили себе довго чекати, проте вони не допоможуть позбутися покарання

Поліція Києва затримала двох дівчат, довкола яких на День Незалежності України спалахнув серйозний скандал через наругу над могилами військовослужбовців. Наразі їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Після публікації відео із "веселістю" в соцмережах, вже менш ніж за годину правопорушниці було затримано. Про це у п’ятницю, 25 серпня, повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Так, в одне з головних свят країни дві сестри опублікували у соціальних мережах відео, на якому вони влаштували танці на цвинтарі біля поховань військових у столиці. Орієнтування на порушниць передали всім нарядам поліції. Незабаром патрульні зупинили їх біля станції метро "Золоті Ворти" і доставили до Деснянського управління поліції.

"Як стало відомо, дві сестри прийшли на Лісовий цвинтар і вирішили в такий спосіб "вшанувати" пам’ять загиблих захисників України. Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – наругу над могилою". Вирішується питання про повідомлення їм про підозру", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що за скоєні дії сестрам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той же строк.

Реакція сестер

Після того як відео з танцями на могилі військового поширилося соціальними мережами, особисті сторінки дівчат швидко знайшли й почали писати їм у коментарях гнівні коментарі. Незабаром одна з них написала в stories у своєму Instagram вибачення за їхню з сестрою поведінку. Але що найважливіше, дівчина заявила, що вони танцювали на могилі свого загиблого батька, який був військовим. Ці дії були виправдані такими словами:

"Ми розуміємо ставлення свого загиблого батька до культури поховання, тому не побачили нічого поганого, але зараз шкодуємо".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі дві школярки у віці 12,13 та 14 років вирішили влаштувати фотосесію на цвинтарі. Поліція швидко розшукала порушниць.