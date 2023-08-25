"Почтили" память – в Киеве две сестры станцевали на могиле военного: извинения не помогли (фото, видео)

Извинения не заставили себя долго ждать, однако они не помогут отделаться от наказания

Полиция Киева задержала двух девушек, вокруг которых на День Независимости Украины вспыхнул серьезный скандал из-за надругательства над могилами военнослужащих. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

После публикации видео с "весельем" в соцсетях, уже менее чем через час правонарушительницы были задержаны. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Так, в один из главных праздников страны две сестры опубликовали в социальных сетях видео, на котором они устроили танцы на кладбище у захоронений военных в столице. Ориентировку на нарушительниц передали всем нарядам полиции. Вскоре патрульные остановили их возле станции метро "Золотые Ворта" и доставили в Деснянское управление полиции.

"Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины. Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – поругание над могилой. Решается вопрос о сообщении им о подозрении", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что за совершенные действия сестрам грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или же лишение свободы на тот же срок.

Реакция сестер

После того как видео с танцами на могиле военного распространилось по социальным сетям, личные страницы девушек быстро нашли и стали писать им в комментариях гневные комментарии. Вскоре одна из них написала в stories в своем Instagram извинения за их с сестрой поведение. Но что самое важное — девушка заявила, что они танцевали на могиле своего погибшего отца, который был военным. Такие действия были оправданы следующими словами:

"Мы понимаем отношение своего погибшего отца к культуре захоронения, потому не увидели ничего плохого, но сейчас жалеем".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре две школьницы в возрасте 12,13 и 14 лет решили устроить фотосессию на кладбище. Полиция быстро разыскала нарушительниц.