Хлопець побив військового з милицею: його знайшли та змусили вибачитися на колінах (відео)

Винному загрожує покарання від штрафу до виправних робіт

На Черкащині хлопець побив українського військового з милицею на зупинці громадського транспорту. Причина конфлікту невідома, але товариші потерпілого знайшли зловмисника та змусили вибачитися, а поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та прес-служба ГУНП на Черкащині. Постраждалий зараз у лікарні.

Інцидент стався 10 липня 2023 року у селі Шрамківка, Золотоніського району на зупинці громадського транспорту. Учасники конфлікту чекали на автобус і між ними сталася суперечка, в ході якої 21-річний місцевий житель побив військовослужбовця.

На місце конфлікту було викликано поліцію, а постраждалого швидка відвезла до лікарні, де він і зараз перебуває. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження). Усі подробиці події встановлюються, а винуватцю загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном до двохсот годин, або виправні роботи терміном до одного року.

Однак, поки поліція розбирається в тому, що сталося, колеги постраждалого військового відшукали кривдника їхнього друга і провели "роз’яснювальну бесіду", після якої зловмисник вибачився на колінах перед військовим на камеру та особисто. Його привезли до постраждалого та в палаті знову поставили на коліна для вибачень. Коли персонал лікарні зробив зауваження, автор відео пояснив, що хлопець "бив ногами Сашка (ймовірно, ім’я потерпілого військового — ред.) і кинув його на трасу", і це видно на записах з камер зовнішнього спостереження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі п’яний чоловік побив поліцейського. Поліцейський із черепно-мозковою травмою та переломом потрапив до лікарні, а зловмисник пояснив свій вчинок коханням.