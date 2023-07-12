Парень избил военного с костылем: его нашли и заставили извиниться на коленях (видео)

Виновному грозит наказание от штрафа до исправительных работ

В Черкасской области парень избил украинского военного с костылем на остановке общественного транспорта. Причина конфликта неизвестна, но товарищи пострадавшего нашли злоумышленника и заставили извиниться, а полиция завела уголовное дело.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пресс-служба ГУНП В Черкасской области. Пострадавший сейчас в больнице.

Инцидент произошел 10 июля 2023 года в селе Шрамковка, Золотоношского района на остановке общественного транспорта. Участники конфликта ожидали автобус и между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой 21-летний местный житель избил военнослужащего.

На место конфликта была вызвана полиция, а пострадавшего скорая увезла в больницу, где он и сейчас находится. Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение). Все подробности происшествия устанавливаются, а виновнику грозит штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работаы на срок до одного года.

Однако, пока полиция разбирается в случившемся, коллеги пострадавшего военного отыскали обидчика их друга и провели "разъяснительную беседу", после которой злоумышленник извинился на коленях перед военным на камеру и лично. Его привезли к пострадавшему и в палате снова поставили на колени для извинений. Когда персонал больницы сделал замечание, автор видео пояснил, что парень "бил ногами Сашу (вероятно имя пострадавшего венного — ред.) и кинул его на трассу", и это видно на записях с камер наружного наблюдения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Одессе пьяный мужчина избил полицейского. Полицейский с черепно-мозговой травмой и переломом попал в больницу, а злоумышленник объяснил свой поступок любовью.