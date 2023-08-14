На Одещині бійця побили у військовій частині: що відомо

Під підозрою один із відповідальних

В одній із військових частин Одеської області побили військового.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними відомства, інформація про злочин надійшла силовикам 12 серпня.

"До Бюро надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця з забитими місцями голови. Співробітники ДБР одразу відреагували на повідомлення і провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків і постраждалого в лікарні", — йдеться у повідомленні.

Сам постраждалий розповів, що його побив відповідальний у військовій частині.

Порушено кримінальне провадження за фактом перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в одній із лікарень Солом’янського району Києва помер 31-річний військовослужбовець, який кілька тижнів проходив лікування. Також раніше ми писали про те, що офіцер Нацгвардії побив строковика в Івано-Франківську. Ще один випадок побиття військового був у Житомирській області.