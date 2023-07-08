Побиття військового офіцером на Львівщині: рішення суду шокувало родичів потерпілого

Офіцер, що побив хлопця, не визнає своєї провини

У п’ятницю, 7 липня, відбувся суд щодо обрання запобіжного заходу капітану Івану Зазульчаку, який увечері 24 червня жорстоко побив підлеглого на полігоні у Львівській області. Зазульчак може вийти з СІЗО під заставу у розмірі 200 тисяч гривень, родичі побоюються, що він тиснутиме на свідків і врешті решт уникне покарання.

Про це повідомила сестра постраждалого солдата Марта Матвіїшина.

"Він вийде в понеділок... Сказати, що я шокована, це нічого не сказати. Тобто суддя Личаківського суду оцінює життя людини у 200 тисяч грн?", — обурюється вона.

Марта Матвіїшин додала, що Зазульчак не визнає своєї провини, "він думає, що відкупиться від усього і впевнено в цьому поводиться". За її словами, вийшовши на волю, офіцер може залякувати свідків.

Сестра постраждалого заявила, що продовжить боротися за справедливість.

Нагадаємо, військовий ДПСУ Назар Матвіїшин був побитий капітаном через кілька днів після того, як повернувся з фронту. Після побиття хлопець потрапив до лікарні, лікарі діагностували у нього закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози та інші ушкодження.

Як повідомили у ДБР, Зазульчаку повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Також було подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що офіцер Нацгвардії побив строковика в Івано-Франківську.