Избиение военного офицером на Львовщине: решение суда шокировало родственников пострадавшего

Избивший парня офицер не признает своей вины

В пятницу, 7 июля, состоялся суд по избранию меры пресечения капитану Ивану Зазульчаку, который вечером 24 июня жестоко побил подчиненного на полигоне во Львовской области. Зазульчак может выйти из СИЗО под залог в размере 200 тысяч гривен, родственники опасаются, что он будет давить на свидетелей и по итогу уйдет от наказания.

Об этом сообщила сестра пострадавшего солдата Марта Матвиишин.

"Он выйдет в понедельник… Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. То есть судья Лычаковского суда оценивает жизнь человека в 200 тысяч грн?", — возмущается она.

Марта Матвиишин добавила, что Зазульчак не признает своей вины, "он думает, что откупится от всего и уверенно в этом себя ведет". По ее словам, выйдя на свободу офицер может запугивать свидетелей.

Сестра пострадавшего заявила, что продолжит бороться за справедливость.

Напомним, военный ГПСУ Назар Матвиишин, был избит капитаном через несколько дней после того, как вернулся с фронта. После избиения парень попал в больницу, врачи диагностировали у него закрытую тупую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы и другие повреждения.

Как сообщили в ДБР, Зазульчаку сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Также было подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что офицер Нацгвардии избил срочника в Ивано-Франковске.