Офицер избил солдата на Львовщине: ГБР взялось за дело, сколько ему грозит

Во Львовской области объявили подозрение капитану ГПСУ за избиение военнослужащего

Новые подробности в истории с избиением пограничником военнослужащего на Львовщине. 32-летнему капитану пограничной службы Ивану Зазульчаку объявило подозрение Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Инцидент произошел в конце июня на полигоне во Львовской области. Об избиении Зазульчаком солдата Назара Матвиишина, который вернувшегося с фронта, заявила сестра пострадавшего Марта.

В пятницу, 7 июля, прокуратура сообщила, что "При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении капитану пограничной службы по факту применения военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного (ч.5 ст.426-1 УК Украины)" .

По данным следствия, 24 июня около 18:00 32-летний капитан применил физическое насилие к подчиненному, чтобы проучить его и повысить собственный авторитет среди сослужащих. В результате пострадавший получил разрыв печени, ушиб поджелудочной железы и другие травмы.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Известно также, что досудебное расследование осуществляют следователи Теруправления ГБР во Львове при оперативном сопровождении сотрудников ведомства и отдела внутренней и собственной безопасности по 1 пограничному отряду Госпогранслужбы Украины.

Виновнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что случаи рукоприкладства в армии в последнее время стали не единичными. Расследованием инцидентов занимаются компетентные органы.