Только приехал с фронта: солдат попал в больницу после жестокого избиения, обвиняют офицера (фото)

В военной части уже проходят безотлагательные следственные действия

Не успела Украина отойти от избиения срочника на Житомирщине, как во Львовской области произошел еще более жестокий случай. Там, по словам стороны потерпевшего, офицер ГПСУ избил военнослужащего, нанеся ему серьезнейшие травмы.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Речь идет о 30-летнем военном ГПСУ Назар Матвиишине, который только на днях вернулся с фронта. Его доставили в госпиталь с предварительным диагнозом острый аппендицит, но во время обследования мужчины врачи обнаружили серьезные повреждения внутренних органов.

Согласно заключению врачей, обнародованным его сестрой Мартой Матвиишиной, у солдата обнаружили закрытую тупую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы, рябь тонкого и толстого кишечника.

"Сегодня у него произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени", — говорит она, обвиняя в избиении капитана Ивана Зозульчака.

Со слов женщины, капитан избил солдата во время конфликта, когда тот вышел из палатки в туалет.

"Это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики", — рассказывает сеста пограничника.

В настоящий момент родственники пострадавшего уже подали соответствующее заявление в правоохранительные органы.

"Брат мне уже рассказывает, что ему звонят по телефону из разных номеров, в том числе капитан Зазульчак и его друзья, говорят, пусть сестра заберет заявление. Но заднюю я не дам. Сегодня пострадал мой брат, а завтра будет кто-то другой", – отмечает Марта Матвиишин.

По информации издания, расследованием дела занимаются в ГБР. На территории военной части уже проводятся безотлагательные следственные действия. Если вина офицера подтвердится, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что офицер Нацгвардии избил срочника в Ивано-Франковске.

Также мы сообщали, что на Волыни офицер настолько сильно избил солдата, что у того отказали ноги.