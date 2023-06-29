Тільки приїхав з фронту: солдат потрапив до лікарні після жорстокого побиття, звинувачують офіцера (фото)

У військовій частині вже відбуваються невідкладні слідчі дії

Не встигла Україна відійти від побиття строковика на Житомирщині, як у Львівській області стався ще більш жорстокий випадок. Там, за словами сторони потерпілого, офіцер ДПСУ побив військовослужбовця, завдавши йому серйозних травм.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Йдеться про 30-річного військового ДПСУ Назара Матвіїшина, який тільки днями повернувся з фронту. Його доправили до госпіталю з попереднім діагнозом гострий апендицит, але під час обстеження чоловіка лікарі виявили серйозні пошкодження внутрішніх органів.

Згідно з висновком лікарів, оприлюдненим його сестрою Мартою Матвіїшиною, у солдата виявили закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого і товстого кишечника.

"Сьогодні у нього відбувся внутрішній крововилив внаслідок розриву печінки", — каже вона, звинувачуючи у побитті капітана Івана Зозульчака.

За словами жінки, капітан побив солдата під час конфлікту, коли той вийшов із намету до туалету.

"Це не поодинокий випадок, а побиття відбуваються на постійній основі "для профілактики", — розповідає сестра прикордонника.

Наразі родичі постраждалого вже подали відповідну заяву до правоохоронних органів.

"Брат мені вже розповідає, що йому телефонують з різних номерів, у тому числі капітан Зазульчак та його друзі, кажуть, нехай сестра забере заяву. Але задню я не дам. Сьогодні постраждав мій брат, а завтра буде хтось інший" , – зазначає Марта Матвіїшин.

За інформацією видання, розслідуванням справи займаються у ДБР. На території військової частини вже проводяться невідкладні слідчі дії. Якщо вина офіцера підтвердиться, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що офіцер Нацгвардії побив строковика в Івано-Франківську.

Також ми повідомляли, що на Волині офіцер настільки сильно побив солдата, що у того відмовили ноги.