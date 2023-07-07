Офіцер побив солдата на Львівщині: ДБР взялося за справу, скільки йому загрожує

На Львівщині оголосили підозру капітану ДПСУ за побиття військовослужбовця

Нові подробиці в історії з побиттям прикордонником військовослужбовця на Львівщині. 32-річному капітану прикордонної служби Івану Зазульчаку оголосило підозру Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Інцидент трапився наприкінці червня на полігоні у Львівській області. Про побиття Зазульчаком солдата Назара Матвіїшина, який повернувся з фронту, заявила сестра постраждалого Марта.

В п’ятницю, 7 липня, прокуратура повідомила, що "За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру капітану прикордонної служби за фактом застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого (ч.5 ст.426-1 КК України)".

За даними слідства, 24 червня близько 18:00 32-річний капітан застосував фізичне насильство до підлеглого, щоб провчити його та підвищити власний авторитет серед співслужбовців. Як наслідок, постраждалий отримав розрив печінки, забій підшлункової залози та інші травми.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Відомо також, що досудове розслідування здійснюють слідчі Теруправління ДБР у Львові за оперативного супроводу співробітників відомства та відділу внутрішньої та власної безпеки по 1 прикордонному загону Держприкордонслужби України.

Винуватцю загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що випадки рукоприкладства в армії останнім часом стали непоодинокими. Розслідуванням інцидентів займаються компетентні органи.