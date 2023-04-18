Скандал із побиттям строковика Нацгвардії отримав продовження: справою зацікавилося ДБР (фото, відео)

Офіцер може провести за ґратами понад 10 років за свою поведінку

Офіцер, який побив строковика в Івано-Франківську на очах у товаришів по службі, не залишиться безкарним. Подією зацікавилося ДБР і вже розпочало досудове розслідування за фактом перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Невідкладне розслідування проводиться на території військової частини, де стався інцидент.

Слідчі провели опитування потерпілого строковика та офіцера, який нецензурно звертався до підлеглого та розпускав руки. Також опитано свідків конфлікту. Вже встановлено такі факти знущання цього офіцера з інших військовослужбовців частини.

Проти військового відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Незабаром йому повідомлять про підозру у скоєнні злочину. За скоєне офіцер може позбутися волі на строк до 12 років.

ГБР проводить опитування свідків

ГБР проводить опитування свідків

Нагадаємо, що 18 квітня в мережі з’явилося відео, на якому офіцер грубо і матюком звертається до підлеглого. Після цього він кілька разів штовхнув свого опонента. Користувачі соцмереж повідомляють, що нібито конфлікт стався між старшим лейтенантом, командиром чергового підрозділу по частині 1241 Нацгвардії та солдатом-строковиком.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що начальник в одній із військових частин відбирав гроші у підлеглих. Він погрожував військовослужбовцям проблемами на службі та навіть фізичною розправою, якщо ті відмовляться йому платити.