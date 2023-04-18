Скандал с избиением срочника Нацгвардии получил продолжение: делом заинтересовалось ГБР (фото, видео)

Офицер может провести за решеткой больше 10 лет за свое поведение

Офицер, который избил срочника в Ивано-Франковске на глазах у сослуживцев, не останется безнаказанным. Происшествием заинтересовалось ГБР и уже начало досудебное расследование по факту превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Неотложное расследование проводится на территории воинской части, где и произошел инцидент.

Следователи провели опрос потерпевшего срочника и офицера, который нецензурно обращался к подчиненному и распускал руки. Также опрошены свидетели конфликта. Уже установлены подобные факты издевательства этого офицера над другими военнослужащими части.

Против военного открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Вскоре ему сообщат о подозрении в совершении преступления. За содеянное офицер может лишиться свободы сроком до 12 лет.

ГБР проводит опрос свидетелей

ГБР проводит опрос свидетелей

Напомним, что 18 апреля в сети появилось видео, на котором офицер грубо и матом обращается к подчиненному. После чего он несколько раз толкнул свого оппонента. Пользователи соцсетей сообщают, что якобы конфликт произошел между старшим лейтенантом, командиром дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии и солдатом-срочником.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что начальник в одной из воинских частей отбирал деньги у подчиненных. Он угрожал военнослужащим проблемами на службе и даже физической расправой, если те откажутся ему платить.