В Одесской области военного избили в воинской части: что известно

Под подозрением один из ответственных

В одной из воинских частей Одесской области избили военного.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, информация о преступлении поступила силовикам 12 августа.

"В Бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы. Сотрудники ДБР сразу отреагировали на сообщения и провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей и пострадавшего в больнице", — говорится в сообщении.

Сам пострадавший рассказал, что его избил ответственный по воинской части.

Возбуждено уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УКУ).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в одной из больниц Соломенского района Киева умер 31-летний военнослужащий, который несколько недель проходил лечение. Также ранее мы писали о том, что офицер Нацгвардии избил срочника в Ивано-Франковске. Еще один случай избиения военного был в Житомирской области.