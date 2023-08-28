"У меня контузия. - Так сиди дома": в Днепре парень обматерил военного и плюнул в него (видео)

В сети предположили, что так парень отреагировал на попытку вручить ему повестку

Не успело общество отойти от того, что львовянин избил трансгендерную военнослужащую Хелен, как произошел еще один конфликт. Фитнес-тренер плюнул в военного Александра Мацько и хамил ему в присутствии прохожих на улице Днепра.

Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале "Оперативный Днепр". Полиция пока никак не отреагировала на инцидент.

Фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока вместе с товарищем вступил в словесную перепалку с военнослужащим. Воин заявил, что он после контузии, но его не уволили со службы, а перевели на службу в ТЦК СП. Но парень вместо того, чтобы проявить уважение к воину, заявил, что тот за деньги "кошмарит пацанов". Военнослужащий попытался огрызнуться с оппонентом, однако тот начал хамить.

"Что ты еще скажешь, гусь лапчатый? Ты ж военный, на**й, ты позоришь форму, дебилоид тупорылый", — заявил Роман Заволока, после чего плюнул в военнослужащего в присутствии его товарищей и показал средний палец.

Когда коллеги Александра Мацько, до этого стоявшие в стороне, подошли вступиться, Роман Заволока не успокоился, а только пытался усугубить конфликт фразами "а что такое" и "ну давай, хочешь ударить меня, давай". Однако военные не повелись на его провокации, пообещав, что фитнес-тренер ответит за свой плевок сразу победы, но и эта фраза не устроила молодого человека.

"[Отвечу], когда выиграете, да? Когда всех убьете там, а потом нас убьете, да?", — гневно выкрикивал фитнес-тренер вместе с товарищем.

Вероятно, причиной конфликта стала попытка вручить повестку полтавскому фитнес-тренеру. В ходе словесной перепалки он упомянул, что считает Александра и его сослуживцев "липовыми" и якобы тот не показал документы, хотя военный утверждал обратное.

Также известно, что Александр Мацько в прошлом году на Харьковском направлении взорвался на мине в бронемашине. Воин получил серьезную контузию, ожоги и повреждение ног. После длительной реабилитации ему присвоили вторую группу инвалидности и перевели с боевой части проходить службу в ТЦК СП.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области избили военного прямо в военной части. С травмами головы мужчину забрали в больницу.