Появилось расширенное видео стрельбы в Днепре: в сети указали на важную деталь

Новое видео может дополнять общую картину инцидента

В сети оказалось новое видео смертельного инцидента в Днепре, во время которого полицейский застрелил правонарушителя. До этого в МВД публиковали видео с бодикамер своих сотрудников, но у журналистов оказалась более полная версия.

Ролик был опубликован "Схемами". На нем видно запись с двух нагрудных камер полицейских. Поскольку камер было несколько, видео, полученное журналистами, может дополнять общую картину инцидента. Общий хронометраж видеороликов — 8 минут, что на 5 минут больше, чем у видео, которое выкладывали правоохранители.

На опубликованных кадрах можно увидеть инцидент с момента остановки автомобиля, с последующим развитием конфликта и применением полицейского оружия.

В сети украинцы уже активно обсуждают оба видео и высказывают свои мнения. Например, некоторые увидели на нем "интересную деталь" в виде третьего полицейского. Но другие посчитали, что этот человек добавился уже после убийства.

А кто-то просто высказывал свое мнение по поводу произошедшего. В частности, журналист Петр Шуклинов встал на сторону полицейских после обнародованных кадров.

Под постом полицейских, к слову, уже набралось более 500 комментариев — большинство из них со словами поддержки в сторону стражей порядка.

Но есть и те, кто не поддержал такой поступок, например, экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Напомним, что вечером 29 августа в Днепре полицейские остановили автомобиль "Ягуар", в котором находилась семья местных жителей. Во время разговора между правоохранителями и данными гражданами завязался конфликт, который перерос в драку с последующим применением полицейским табельного оружия и смертью безоружного мужчины.

Ранее мы писали о том, что мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал инцидент с патрульными.