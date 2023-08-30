З'явилося розширене відео стрілянини у Дніпрі: у мережі вказали на важливу деталь

Нове відео може доповнювати загальну картину інциденту

У мережу попало нове відео смертельного інциденту у Дніпрі, під час якого поліцейський застрелив правопорушника. До цього в МВС публікували відео з бодікамер своїх співробітників, але у журналістів виявилася повніша версія.

Ролик було опубліковано "Схемами". На ньому видно запис із двох нагрудних камер поліцейських. Оскільки камер було дкілька, відео, отримане журналістами може доповнювати загальну картину інциденту. Загальний хронометраж відеороликів — 8 хвилин, що на 5 хвилин більше, ніж у відео, яке викладали правоохоронці.

На опублікованих кадрах можна побачити інцидент з моменту зупинки автомобіля, з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейської зброї.

У мережі українці вже активно обговорюють обидва відео та висловлюють свої думки. Наприклад, дехто побачив на ньому "цікаву деталь" у вигляді третього поліцейського. Але інші вважали, що ця людина додалася вже після вбивства.

А хтось просто висловлював свою думку щодо того, що сталося. Зокрема журналіст Петро Шуклінов став на бік поліцейських після оприлюднених кадрів.

Під постом поліцейських, до речі, вже набралося понад 500 коментарів — більшість із них зі словами підтримки у бік правоохоронців.

Але є й ті, хто не підтримав такий вчинок, наприклад екснардеп Ігор Мосійчук.

Також українські ЗМІ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляють, що в крові чоловіка, що загинув у Дніпрі під час сутички із поліцейськими, виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки.

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня у Дніпрі поліцейські зупинили автомобіль "Ягуар", у якому перебувала родина місцевих мешканців. Під час розмови між правоохоронцями та даними громадянами розпочався конфлікт, який переріс у бійку з подальшим застосуванням поліцейським табельної зброї та смертю беззбройного чоловіка.

Раніше ми писали про те, що мер Дніпра Борис Філатов прокоментував інцидент із патрульними.