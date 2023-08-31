Стріляти не можна промахнутися. Чи міг поліцейський застосовувати зброю проти порушника у Дніпрі

Правила поводження зі зброєю чітко регламентовані законодавством

Після резонансного відео із вбивством поліцейським порушника ПДР у Дніпрі, думки суспільства розділилися на два табори. Одні захищають співробітника поліції, зазначаючи, що якби аналогічна ситуація сталася у США чи Європі, нападника ліквідували б вже після першої спроби опору поліції. А інші звинувачують копа у перевищенні службових повноважень.

Проте аналізувати подію треба з точки зору закону. Хто був не правий у трагедії, "Телеграф" розбирався разом з експертами.

Екс-депутат ВРУ Ігор Мосійчук вважає, що поліцейський проявив непрофесіоналізм і не застосував усі доступні засоби перед тим, як вдатися до крайніх заходів.

"Поліцейський опинився на землі, після чого дістав цю табельну зброю і тричі, я наголошую, тричі, без попереджувального пострілу вистрілив у спину потерпілому, який загинув на місці. (…) Поведінка поліцейських, які перебували на місці, абсолютно не відповідала інструкціям та їхнім обов’язкам", — зазначив Мосійчук, посилаючись на інформацію, одержану від джерел у правоохоронних органах.

При цьому юрист Олексій Черняк зазначає, що у ст. 46 ЗУ "Про поліцію" є низка випадків, у яких дозволено застосування вогнепальної зброї без попередження.

"Це дозволено, якщо порушник намагається наблизитись до озброєного поліцейського або вихопити у нього зброю, чинить збройний опір або тікає на авто, якщо дії зловмисника несуть пряму загрозу життю правоохоронця або оточуючим. Також без попередження можна стріляти, якщо опір чинить підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину. Оцінка складності ситуації, ризиків, що її супроводжують, та доцільності застосування крайніх мір в цей момент лежить на правоохоронцях", – коментує юрист.

Як каже Олексій Черняк, важко точно передбачити наслідки використання патрульним вогнепальної зброї. Для цього необхідний детальний аналіз обставин інциденту, опрацювання всіх доступних записів з відеокамер, прослуховування свідчень і порівняння цих даних між собою.

Насправді правила поводження зі зброєю чітко регламентовані законодавством, наголошує екс-начальник управління зв'язків із громадськістю МВС України, полковник міліції Володимир Поліщук. Але це не означає, що їх дотримання доведено патрульними до автоматизму.

"Чому поліцейські діяли саме так, а не інакше, будуть з'ясовувати слідчі ДБР. Лише вони, спираючись на факти, зможуть дати відповідь, чи могли патрульні не застосовувати вогнепальну зброю, або хоча б стріляти по ногам, а не на ураження. Крім того, обов'язково буде проводитись перевірка, чи мав місце певний інструктаж, чи вони взагалі ознайомлені з правилами поводження зі зброєю", – каже Володимир Поліщук.

Усі деталі заплутаної справи та можливі альтернативи вогню на поразку, експерти "Телеграфу" розібрали у повному матеріалі: "Смертельний інцидент з поліцією в Дніпрі: чи мав коп право стріляти і що робити, щоб такі випадки не повторювалися"

Раніше "Телеграф" аналізував відео, на якому співробітник військкомату погрожував чоловікові пістолетом.