Стрельба в Днепре: экс-нардеп сравнил женщин-патрульных с проститутками, в сети "пожар"

В сети резко отреагировали на высказывания бывшего депутата

История с убийством мужчины в Днепре полицейским обрастает новыми скандальными заявлениями. Теперь один из бывших нардепов заявил, что якобы женщинам не место в патрульной полиции и сравнил их с представительницами древнейшей профессии.

Так, экс-депутат седьмого созыва от Всеукраинского объединения "Свобода" Павел Кириленко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказал свое мнение о работе женщин в патрульной полиции. Он не считает, что они могут быть на этой должности полезны.

"Ну, какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche. Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы?", — написал он.

По мнению Кириленко, сотрудник патрульной полиции в данной ситуации совершил выстрелы в водителя, чтобы якобы не опозориться в глазах своей коллеги.

"Этот недоумок полицейский открыл огонь на поражение только потому, что не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы, которая для него в глубине подсознания всегда будет оставаться женщиной, ибо такова природа человека, такими нас сотворил Бог. И никакие левые дегенераты этого не изменят…", — заявил экс-нардеп.

Кириленко также добавил, что если в Украине вернуть полицию времен "кучмы-януковича", то якобы "преступности станет в разы меньше, а справедливости больше".

Реакция социальных сетей

На пост Павла Кириленко обратил внимание украинский журналист и активист Константин Андриюк.

"Экс-нардеп Павел Кириленко. Родил пост о женщинах, которые вряд ли вас оставят равнодушными", — написал он.

Тем временем в комментариях в социальных сетях по этому поводу начался настоящий "пожар".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мэр города Днепр Борис Филатов высказал свое мнение относительно ситуации, в которой патрульный застрелил мужчину. Он подчеркнул, что в данном случае, учитывая все обстоятельства, он полностью на стороне правоохранителей.