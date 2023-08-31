Переломы и травмы: пострадавшую в Днепре патрульную перевели в другую больницу

Девушку спустя два дня перевели в другую больницу

В ходе происшествия в Днепре, в котором правоохранитель застрелил мужчину, патрульная полицейская получила серьезные ранения. Сейчас девушка находится в больнице.

Изначально пострадавшую доставили в одну их городских больниц, где она пробыла два дня, а затем в среду, 30 августа, ее перевели в больницу областного подчинения. Об этом сообщают журналисты Дніпро TV.

"Известно лишь то, что она (патрульная, — Ред) там находится, она в сознании, она может разговаривать. Связано ли переведение с городской больницы в областную больницу с ее ухудшением состояния здоровья — мы не знаем", — рассказала журналистка телеканала.

На данный момент известно, что у пострадавшей сотрудницы Патрульной полиции перелом носа, а также есть переломы костей лица. Вместе с тем у девушки травма головы и серьезные травмы конечностей.

Пообщаться с пострадавшей или ее лечащим врачом у журналистов не вышло, поскольку въезд на территорию больницы запрещен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 августа в городе Днепр между водителем "Ягуара" и двумя патрульными завязалась драка. Мужчина в ходе попытки задержания оказал агрессивное сопротивление, в результате чего патрульная получила травмы головы. Затем ее напарник открыл огонь и произвел три выстрела в нападавшего. Водитель погиб на месте. Как позже установила экспертиза, в крови погибшего алкоголь был на уровне 2,48 промилле, а в моче — на уровне 2,78 промилле. Это примерно выпитая одна бутылка водки.