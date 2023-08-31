Переломи та травми: постраждалу в Дніпрі патрульну перевели до іншої лікарні

Дівчину через два дні перевели до іншої лікарні

У ході події в Дніпрі, в якій правоохоронець застрелив чоловіка, патрульна поліцейська зазнала серйозних поранень. Наразі дівчина перебуває у лікарні.

Спочатку постраждалу доправили до однієї з міських лікарень, де вона пробула два дні, а потім у середу, 30 серпня, її перевели до лікарні обласного підпорядкування. Про це повідомляють журналісти Дніпро TV.

"Відомо лише те, що вона (патрульна, — Ред) там перебуває, вона свідома, вона може розмовляти. Чи пов’язане переведення з міської лікарні до обласної лікарні з її погіршенням стану здоров’я — ми не знаємо", — розповіла журналістка телеканалу.

На цей час відомо, що у постраждалої співробітниці Патрульної поліції перелом носа, а також є переломи кісток обличчя. Водночас у дівчини травма голови та серйозні травми кінцівок.

Поспілкуватися з постраждалою або її лікарем у журналістів не вийшло, оскільки в’їзд на територію лікарні заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 серпня у місті Дніпро між водієм "Ягуара" та двома патрульними почалася бійка. Чоловік у ході спроби затримання чинив агресивний опір, внаслідок чого патрульна зазнала травм голови. Потім її напарник відкрив вогонь і зробив три постріли в нападника. Водій загинув на місці. Як пізніше встановила експертиза, у крові загиблого алкоголь був на рівні 2,48 проміле, а в сечі – на рівні 2,78 проміле. Це приблизно випита одна пляшка горілки.