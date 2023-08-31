Стрілянина у Дніпрі: екснардеп порівняв жінок-патрульних із повіями, у мережі "пожежа"

У мережі різко відреагували на висловлювання колишнього депутата

Історія із вбивством чоловіка у Дніпрі поліцейським обростає новими скандальними заявами. Тепер один із колишніх нардепів заявив, що нібито жінкам не місце у патрульній поліції та порівняв їх із представницями найдавнішої професії.

Так, ексдепутат сьомого скликання від Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Павло Кириленко опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, у якому висловив свою думку щодо роботи жінок у патрульній поліції. Він не вважає, що вони можуть бути на цій посаді корисними.

"Ну, якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не розповідатиму, що місце жінки – Kinder, Küche, Kirche. Є дійсно заняття та професії, де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції, щоб її напарнику не було сумно і не потрібно було користуватися послугами повій під час роботи?", — написав він.

На думку Кириленка, співробітник патрульної поліції в цій ситуації здійснив постріли у водія, щоб нібито не зганьбитися в очах своєї колеги.

"Цей недоумок поліціянт відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою, бо така природа людини, такими нас створив Бог. І ніякі ліві дегенерати цього не змінять" ", — заявив екснардеп.

Кириленко також додав, що якщо в Україні повернути поліцію часів "кучми-януковича", то нібито "злочинності поменшає, а справедливості стане більше".

Реакція соціальних мереж

На посаду Павла Кириленка звернув увагу український журналіст та активіст Костянтин Андріюк.

"Екснардеп Павло Кириленко. Народив допис про жінок, який навряд чи вас залишать байдужими", — написав він.

Тим часом у коментарях у соціальних мережах із цього приводу розпочалася справжня "пожежа".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мер міста Дніпро Борис Філатов висловив свою думку щодо ситуації, у якій патрульний застрелив чоловіка. Він наголосив, що в цьому випадку, враховуючи всі обставини, він повністю на боці правоохоронців.