Чи був п'яний застрелений копом у Дніпрі? У ДБР пояснили ситуацію

У ДБР прокоментували чутки у мережі

Інформація про те, що в крові застреленого поліцейським у Дніпрі чоловіка нібито було виявлено алкоголь, на даний момент є недостовірною. Результати аналізів ще готові.

Про це заявила речник ДБР Тетяна Сапьян у коментарі журналістам. Вона зазначила, що у її відомстві лише підозрювали наявність алкоголю у крові вбитого, а ту інформацію, яка зараз поширюється у мережі, правоохоронці не можуть підтвердити.

"Я не можу підтвердити, що ті результати, які оприлюднені в інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові", — заявила Сап’ян.

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня у Дніпрі пролунала стрілянина. Як виявилося, поліцейські під час затримання громадянина застосували табельну зброю, внаслідок чого цивільний загинув. Ця ситуація набула широкого розголосу серед українців і правоохоронцям довелося публікувати відео з бодікамер їхніх співробітників. Після цього багато хто встав на бік копа, якого зараз взято під варту.

Раніше ми писали про те, що колишня дружина застреленого копом зробила заяву.