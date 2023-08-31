Домашнє насильство, незаконна зброя та стрільбі по авто: що відомо про тіньове життя вбитого в Дніпрі Джумбері Сілогави

За чоловіком тягнеться шлейф проблем із законом у вигляді побиття дружин і навіть зберігання автоматів

Загибель 29 серпня у Дніпрі 38-річного підприємця Джумбері Сілогави, застреленого патрульним під час нападу на поліцейських, обростає новими деталями. Як виявилося, убитий уже давно мав неприємності із законом і навіть мав зняту судимість.

Про деталі життя Джумбері Сілогави "Телеграф" з’ясував у джерел у правоохоронних органах, яким той був добре знайомий.

Як виявилося, ще 2007 року вбитий був судимий за статтею 286 КК України – "Нанесення тяжких або середніх тілесних ушкоджень", щоправда, судимість давно погашена. Кому саме було завдано цих пошкоджень точно невідомо, але, як кажуть дані силовиків, Джумбері Сілогава був справжнім домашнім тираном і не раз завдав тілесних ушкоджень своїм колишнім дружинам. Щоправда, ці кримінальні провадження закривалися.

Його остання дружина Наталія, на ім’я якого було зареєстровано зупинений копами Jaguar, біля якого було вбито Джумбері Сілогава, навіть зверталася до поліції із заявою, що він стріляв з автомата по склу її авто. Однак у поліції рішення у цій справі так і не було ухвалено.

Після цього в липні Наталія Силогава і подала до суду на розлучення, яке було їй дано 27 грудня 2022 року.

Цікаво, що чоловік був шанувальником зброї та мав офіційно зареєстрований карабін МКМ-072 (фактично перероблений автомат Калашнікова калібру 7,62 мм). При цьому 10 травня 2022 року у селищі Близнюки Лозівського району на Харківщині у нього було вилучено два АК-74 калібру 5,45 мм (№№ 7919 та 7061), якими він володів незаконно. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження № 12022221110000224, але 21 листопада його чомусь закрили.

Також на Джумбері Сілогаву було складено три адмінпротоколи за порушення Правил дорожнього руху, коли він був за кермом авто Kia Sorento, що належить його знайомому Сергію Колосу.

Цікаво, що журналіст із Кривого Рогу Олексій Таймурзін, якого місцеві ЗМІ підозрюють у причетності до діяльності наркоОЗГ "Двадцатівські", заявив, що Сілогава нібито був "агентом" служби внутрішньої безпеки Нацполіції у Дніпропетровській області.

Тим часом навколо події продовжує вирувати скандал: екс-нардеп від "Свободи" Павло Кириленко порівняв жінок-патрульних із повіями.