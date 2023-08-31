Убийство в Днепре: появилось видео с нападением женщины на патрульную. Тем временем хоронят убитого мужчину (фото)
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Журналисты опубликовали новое видео со стрельбой в Днепре. На нем можно увидеть, как женщина из автомобиля "Ягуар" держит полицейскую, пока её любовник избивает второго патрульного.
На записи, которую публикует "РБК-Украина", замедленно время, а уже на пятой секунде видео можно увидеть, как женщина, которая была за рулем во время остановке легковушки, подошла сзади к полицейской и взяла её в захват. Из-за этого правоохранительница не смогла помочь своему напарнику.
Из нового видео теперь точно ясно, что нападал на полицейских не только мужчина, но и его спутница.
Тем временем в Днепре прошли похороны застреленного мужчины. Журналисты попали на прощание и показали, как оно проходило.