Убийство в Днепре: появилось видео с нападением женщины на патрульную. Тем временем хоронят убитого мужчину (фото)

Журналисты опубликовали новое видео со стрельбой в Днепре. На нем можно увидеть, как женщина из автомобиля "Ягуар" держит полицейскую, пока её любовник избивает второго патрульного.

На записи, которую публикует "РБК-Украина", замедленно время, а уже на пятой секунде видео можно увидеть, как женщина, которая была за рулем во время остановке легковушки, подошла сзади к полицейской и взяла её в захват. Из-за этого правоохранительница не смогла помочь своему напарнику.

Из нового видео теперь точно ясно, что нападал на полицейских не только мужчина, но и его спутница.

Тем временем в Днепре прошли похороны застреленного мужчины. Журналисты попали на прощание и показали, как оно проходило.