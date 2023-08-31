Прокуратура просит для копа из Днепра 2 месяца СИЗО без залога: полицейский сделал заявление

В сети уже начали обсуждать заседание суда

В Днепре началось судебное заседание по делу патрульного полицейского, который застрелил мужчину. Ему выбирают меру пресечения. Самого обвиняемого в зале суда нет из-за его проблем со здоровьем. Он присутствует по видеосвязи.

Об этом пишет "Радио Свобода", публикуя соответствующие фотографии и видео с места событий. Отмечается, что на заседании присутствуют трое адекватов со стороны защиты. Возле здания и в самом зале суда собрались коллеги правоохранителя. Они пришли поддержать обвиняемого и помочь обеспечить правопорядок.

Государственное бюро расследований по двум статьям: убийство и превышение служебных полномочий. Если мужчина будет признан судом виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет.

Отмечается, что прокурор требует меру пресечения для патрульного в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога. При этом сам полицейский заявляет, что не считает себя виновным.

"С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все действия, которые прописаны — я не совершал. В тот день на меня и на мою коллегу было совершено нападение. После того как были использованы все возможные методы влияния, в состоянии крайней необходимости было применено оружие для защиты моей жизни и жизни моей коллеги", — сказал он в ходе заседания.

В ходе заседания адвокат обвиняемого сказала, что женщина, находившаяся с убитым в машине, "работает на камеру", что видно по последующим видео с места инцидента, которые появились в сети.

Также в суде показали записи с боди-камер напарницы обвиняемого.

Стоит добавить, что в четверг, 31 августа, в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских в Днепре было возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание — от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.

Реакция социальных сетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось новое видео с места происшествия в Днепре. На нем видно, как избранница водителя держит сотрудницу патрульной полиции, пока мужчина избивает ее напарника.