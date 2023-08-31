Прокуратура просить для копа із Дніпра 2 місяці СІЗО без застави: поліцейський зробив заяву

У Дніпрі розпочалося судове засідання у справі патрульного поліцейського, який застрелив чоловіка. Йому обирають запобіжний захід. Самого обвинуваченого в залі суду немає через його проблеми зі здоров’ям. Він присутній по відеозв’язку.

Про це пише "Радіо Свобода", публікуючи відповідні фотографії та відео з місця подій. Зазначається, що на засіданні присутні три адеквати з боку захисту. Біля будівлі та у самій залі суду зібралися колеги правоохоронця. Вони прийшли підтримати обвинуваченого та допомогти забезпечити правопорядок.

Державне бюро розслідувань за двома статтями: вбивство та перевищення службових повноважень. Якщо чоловіка буде визнано судом винним, йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років.

Зазначається, що прокурор вимагає запобіжного заходу для патрульного у вигляді утримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави. При цьому сам поліцейський заявляє, що не вважає себе винним.

"З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані — я не робив. У той день на мене і на мою колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності була застосована зброя для захисту мого життя та життя моєї колеги", — сказав він під час засідання.

Під час засідання адвокат обвинуваченого сказала, що жінка, яка перебувала з убитим у машині, "працює на камеру", що видно з відео з місця інциденту, які з’явилися в мережі.

Варто додати, що у четвер, 31 серпня, у пресслужбі Національної поліції України повідомили, що за фактом зазіхання на життя патрульних поліцейських у Дніпрі було порушено кримінальну справу.

"Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом. За посягання на життя працівника поліції передбачено покарання — від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

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