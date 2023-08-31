Вбивство у Дніпрі: з’явилося відео із нападом жінки на патрульну. Тим часом ховають убитого чоловіка (фото)

З нового відео тепер точно ясно, що нападав на поліцейських не тільки чоловік

Журналісти опублікували нове відео зі стріляниною у Дніпрі. На ньому можна побачити, як жінка з автомобіля "Ягуар" тримає поліцейську, доки її коханець побиває другого патрульного.

На записі, який публікує "РБК-Україна", уповільнено час, а вже на п’ятій секунді відео можна побачити, як жінка, яка була за кермом під час зупинки легковика, підійшла ззаду до поліцейської та взяла її у захват. Через це поліціянтка не спромоглася допомогти своєму напарнику.

З нового відео тепер точно зрозуміло, що нападав на поліцейських не лише чоловік, а й його супутниця.

Тим часом у Дніпрі пройшли похорони застреленого чоловіка. Журналісти потрапили на прощання та показали, як воно проходило.

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня у Дніпрі пролунала стрілянина. Як виявилося, поліцейські під час затримання громадянина застосували табельну зброю, внаслідок чого цивільний загинув. Ця ситуація набула широкого розголосу серед українців і правоохоронцям довелося публікувати відео з бодікамер їхніх співробітників. Після цього багато хто став на бік копа, якого зараз взято під варту.

Раніше ми писали про те, що прокуратура просить для копа з Дніпра 2 місяці СІЗО без застави.