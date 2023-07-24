Адвокат Сергій Мітюрін: Кримінальна справа СБУ проти В'ячеслава Шаповалова розвалиться так само, як справа ДБР

Минулого тижня колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, якого Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює у перешкоджанні Збройним Силам України в особливий період, суд випустив із СІЗО та помістив під домашній арешт. Наступного дня за ним прийшли слідчі Служби безпеки України (СБУ), щоби вже у своїй кримінальній справі знову відправити Шаповалова до СІЗО.

Захисник Шаповалова, старший партнер адвокатського об'єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін розповів про подробиці другої кримінальної справи і про те, що за переслідуванням колишнього заступника міністра оборони стоять "сценаристи та режисери". На думку адвоката, всі ці кримінальні справи вже почали розвалюватись і не мають жодної перспективи.

Суд, який не боїться ракет

- ЗМІ писали про те, що СБУ вручила підозру одному з колишніх високопосадовців Міноборони. На опублікованому фото безпомилково вгадується обличчя Шаповалова, хоча воно було "заблюрене". Згодом стало відомо, що за підозрою ДБР суд відпустив Шаповалова під домашній арешт. А потім його знову помістили до СІЗО. Чи можете ви детально розповісти про цей ланцюжок подій?

- Після того, як 14 червня апеляційний суд відмовився змінити Шаповалову запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, але знизив суму застави з астрономічних 402 до 250 мільйонів гривень, до СІЗО прийшли слідчі СБУ і вручили моєму клієнту нову підозру. Це сталося 16 червня.

До речі, тут хотів би нагадати, що 22 червня Вища рада правосуддя звільнила Світлану Волкову з посади судді Печерського районного суду міста Києва. Саме вона призначила Шаповалову заставу в 402 мільйони, яка стала одним із абсолютних рекордів України, оскільки подібні застави не призначалися навіть офіційним доларовим мільйонерам та мільярдерам. Причому звільнили її з формулюванням "за вчинення суттєвої дисциплінарної провини, грубу або систематичну зневагу до обов'язків, що несумісне зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді". Жили б ми у повністю правовій державі, то всі справи останніх років, які розглядала Волкова, мали б переглянути. Але, на жаль, цього не буде.

Потім суд погодився з тим, що Шаповалова можна відпустити під домашній арешт, одягнувши на нього браслет, що й було зроблено 13 липня. Того дня, пізно ввечері, до поліцейської дільниці за місцем проживання Шаповалова приїхала людина, яка мала одягнути браслет. А також приїхали слідчі СБУ, щоб оголосити клопотання про арешт вже у їхній справі.

На це я повідомив їм дві погані новини. Перша: оголошувати клопотання після 22:00 не можна. Друга: ми не захисники у цьому провадженні, а без захисника СБУ не має права робити нічого. Для того, щоб вважатися захисниками у справі СБУ, нам потрібно укласти з клієнтом новий договір, інакше вважатиметься, що Шаповалову не надали захисту.

Колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов

— Чому співробітники СБУ приїхали пізно увечері? Вони поспішали?

- Мені зовсім не зрозуміло, чому вони не могли приїхати до Шаповалова додому вранці. Навіщо потрібний був цей цирк? Це може пояснюватись лише тим, що комусь це було потрібно, і так – вони поспішали. Мені вони сказали, що СБУ має інформацію про те, що Шаповалов збирається втекти. Звідки така інформація? Як він втече з браслетом на нозі та без документів, які в нього забрали? Вони сказали, що зняти браслет – це не проблема. У мене виникло відчуття, що я потрапив до дитячого садка. Окей, кажу, зняти браслет не проблема, а коли підозрюваний отримує клопотання про арешт, тоді він втекти точно не зможе? Ви це серйозно?!

Але це ще не всі процесуальні порушення. Під час зачитування підозри був присутній дільничний управління поліції, оскільки він відповідав за перебування Шаповалова під домашнім арештом за місцем проживання. І ось у присутності дільничного зачитують документ, у якому називаються суми, назви компаній – постачальників Міноборони, реквізити договорів тощо. Тобто, зовсім стороння людина заслуховує інформацію, яка є таємницею слідства. І все це співробітник СБУ записує на відеокамеру.

Оскільки у В'ячеслава Володимировича за півроку перебування у СІЗО погіршилося здоров'я, що не дивно у його віці та з урахуванням перебування в ізоляторі, він почав проходити медичне обстеження у лікарні – у відділенні кардіології.

Наступного дня, 14 липня, у п'ятницю до лікарні з'явився слідчий СБУ і повідомив Шаповалову, що о 13:00 у Шевченківському районному суді відбудеться засідання щодо обрання йому запобіжного заходу за підозрою, яке оголосила СБУ. На годиннику було 12:45. Тобто суд мав розпочатися за 15 хвилин, а Шаповалов у цей час лежить на лікарняному ліжку з крапельницею. Він відмовився підписувати документи, тим більше, що поряд з ним був захисник у справі ДБР, але не був захисник у справі СБУ.

Тоді суд ухвалив рішення щодо примусового приводу. І наступне засідання призначили на 16.00. Шаповалова саджають у машину швидкої допомоги – з браслетом, крапельницею та двома катетерами.

– Як суд відреагував на цю картину?

- Перед початком суду я з колегами зайшов до судді – вона дуже мило з нами спілкувалася, запитала, як почувається наш клієнт і чи привезли ми медичну документацію. Почувався він погано і виглядав відповідно, про що ми й сказали. Пізніше на засіданні ми подали медичний висновок, у якому було сказано, що потрібна госпіталізація. На наш подив, суддя сказала, що, можливо, перенесе засідання. Я навіть здивувався – невже все буде так добре?

Але як тільки вона надягла мантію судді, цю людину ніби підмінили. Вона зайшла до зали засідання, подивилася на Шаповалова, на документи з лікарні та заявила, що з них випливає, що засідання суду проводити можна. З чого вона зробила такий висновок, незрозуміло. Може, вона прочитала це десь між рядками? Але суддя сказала, що сам факт видачі лікарем такої довідки є дозволом на участь пацієнта в суді, мовляв, якщо лікарі його відпустили до суду, то з ним все нормально. Але насправді лікарі не мали жодної можливості перешкоджати цьому, оскільки суд ухвалив доставити Шаповалова примусово. Що ж вони мали робити в такому разі?

Очевидно, що стояло завдання зробити все, що завгодно, щоб Шаповалов зустрів вихідні у СІЗО. Але є таке поняття як невідкладність, про яке говорили в СБУ, а в даному випадку ніякої невідкладності не було. За законом протягом 60 годин затриманого потрібно доставити до суду, і протягом 72 годин має бути обрано запобіжний захід. В іншому випадку він має бути відпущений. Але Шаповалова не затримували, і до нього вже було застосовано інший запобіжний захід. Більше того, він на той момент вже здав закордонний паспорт. До того ж режим роботи суду у п'ятницю – з 8.00 до 15.45. А засідання призначили на 16.00.

- Ви заявили про відвід судді?

– Спочатку ми заявили про відвід прокурору. Суддя вийшла до дорадчої кімнати і за 10 хвилин вирішила наше клопотання відхилити.

Тоді ми заявили, що нам досі не вручили клопотання про запобіжний захід. На що прокурор сказав, що нам усе це відправили електронною поштою вночі. Окей, ми одразу перевіряємо пошту та бачимо документи у форматі Word – тобто це був непідписаний документ, без вихідного номера, дати та друку. Як цей файл суд може розглядати як офіційний документ? Але суддю це не збентежило.

Ми також не встигли ознайомитись із матеріалами справи. Нам мали надати його на диску і дати щонайменше три години на ознайомлення, але суддя дала нам 15 хвилин, а за фактом ми мали змогу лише поглянути на нього протягом 12 хвилин.

- Скільки томів у справі?

- Два томи: в одному – близько 400 сторінок, у другому – близько 100.

- Тобто, часу для вивчення матеріалів вам фактично не дали?

- Абсолютно. Після цього ми заявили про відвід судді. До того ж, у матеріалах судової справи був відсутній протокол автоматичного розподілу, що викликало обґрунтовані сумніви щодо законності її повноважень.

А далі сталося дещо: суддя повідомила, що зараз 17:52, а о 18:10 розпочнеться розгляд відведення. Це було несподівано – може вона заздалегідь знала і про те, хто розглядатиме відвід, і яким буде це рішення?

Справа в тому, що далі мав статися новий автоматичний розподіл справ між суддями, але вже був неробочий час, і нікого в суді, крім нас, вже не було, канцелярія вже не працювала. Проте розгляд відводу не скасували.

І тим часом пролунав сигнал повітряної тривоги. Шаповалова саджають у швидку допомогу. Ми піднімаємося до судді, яка мала розглянути відвід, щоб домовитися про перенесення розгляду на час, коли не буде тривоги, але суддя була вже у залі. Ми йдемо в зал і просимо перервати засідання через повітряну тривогу – адже це не жарт, суд – режимний об'єкт. Але вона знову каже, що ця справа невідкладна. Та в чому тут невідкладність — це ж просто відвід?! Тобто, навіть перспектива загинути під завалами будівлі суду її не зупинила. Тож нам нічого не залишалося, окрім як піти.

Коли ми вийшли, то побачили, що машину швидкої допомоги із Шаповаловим не випускають із території суду – охороні дали команду не піднімати шлагбаум. А по обидва боки виїзду стояли дві машини СБУ, які мали відразу перекрити собою виїзд, якщо шлагбаум раптом підніметься. І, повторю, це все відбувалося на тлі загрози ударів ракетами та дронами. Ми всі мали бути в укритті, а СБУ тримало просто неба не тільки Шаповалова, а й лікарів швидкої допомоги. Уявляєте, наскільки суд боїться того, хто стоїть за цим усім, більше за ракети?

Приблизно за годину тривогу скасували. Відвід на той момент уже розглянули та, очікувано, відмовили. Засідання щодо обрання запобіжного заходу продовжилося і близько 10 вечора суддя ухвалила рішення знову помістити Шаповалова в СІЗО.

- Ви вважаєте, що це був кимось розроблений план?

— Так, гадаю, це був такий спеціальний сценарій – ще раз закрити у СІЗО Шаповалова саме у п'ятницю, щоб він не провів хоча б одні вихідні вдома, із сім'єю.

У цих справ є "сценаристи та режисери"

- Давайте тепер поговоримо про юридичний та фактичний бік кримінальної справи, яку веде СБУ. У чому підозрюють Шаповалова?

- Справи ДБР та СБУ дуже схожі. Але, якщо за версією ДБР, у Шаповалова виник якийсь корисливий намір і тому він нібито давав вказівки керівнику Департаменту держзакупівель Міноборони Богдану Хмельницькому підписувати контракти з постачальниками бронежилетів і касок, частина яких згодом виявилася неякісною, то за версією СБУ головний зловмисник — Хмельницький, а Шаповалов – його спільник. Зроблено так було тому, що СБУ могла порушити справу проти колишнього заступника міністра оборони лише через пособництво, тобто за ст. 28 КК.

- То в чому суть звинувачень СБУ?

- У тому, що Шаповалов у змові з Хмельницьким уклав контракт із однією іноземною компанією на постачання бронежилетів на умовах повної передоплати та без пункту у контракті про відповідальність постачальника за якість. Таким чином, він нібито перешкоджав ЗСУ та розтратив державне майно.

- Це хоч якоюсь мірою відповідає дійсності?

- Ні, звичайно. Як і у справі ДБР, де фігурують 11 аналогічних контрактів, укладених після 24 лютого 2022 року, після вторгнення,СБУ пішла тим самим шляхом: вона чомусь вважає, що типовий міжнародний контракт – це погано за визначенням, тоді як будь-кому відомо, що у таких контрактах чітко прописується відповідальність сторін, у тому числі за якість. Наприклад, постачальник говорить Міністерству оборони, що він готовий продати за такою ціною таку продукцію – ось її опис, технічні характеристики та сертифікат якості. Міноборони укладає контракт та сплачує за фактом поставок партій. Якщо з'ясовується, що продукція не відповідає заявленій якості, Міноборони виставляє постачальнику претензію і той або замінює продукцію або повертає гроші.

5 із 11 контрактів, які згадуються у справі ДБР, були повністю виконані ще до того, як Шаповалова заарештували у лютому цього року. А за рештою контрактів точилася рутинна претензійна робота. Де тут склад злочину і де тут перешкода ЗСУ? Де тут намір?

Більше того, я маю листа від одного з постачальників з Греції, в якому він стверджує, що всі умови контракту він виконав, як і наше Міноборони. І так – була якась частина продукції неякісної, тому постачальник вибачився, замінив її та доставив в Україну власним коштом. Все, тема вичерпана. А кримінальна справа – ні. Чому?

- Тобто СБУ пішла тим самим шляхом?

- Так, але є деякі відмінності, які шокують. Так, в СБУ вважають, що Шаповалов за час своєї роботи заступником міністра оборони з 17 листопада 2021 року і до початку повномасштабного вторгнення росії не закупив жодного бронежилета.

- Чи є цьому докази?

– Ні. Просто так сказано у тексті підозри. А на підставі чого зроблено такий висновок, незрозуміло. Але це не все.

В СБУ вважають, що Шаповалов з дня свого призначення точно знав, що вторгнення розпочнеться 24 лютого 2022 року.

- На підставі чого зроблено такий висновок?

- Підстави також немає. Мабуть, так слідчі намагалися збудувати логічний ланцюжок: Шаповалов знав про вторгнення, тому не купував бронежилети. Ось, мовляв, така була перешкода ЗСУ. Але тоді як пояснити, що після початку вторгнення Міноборони за участю Шаповалова укладали контракти на постачання бронежилетів? І ще до свого арешту Міноборони зусиллями Шаповалова та його колег створили стратегічний запас амуніції. Що ж це за таке перешкоджання?

Все це говорить про таку низьку якість роботи тієї частини СБУ, яка діє в тилу, а не на фронті, що просто прикро за Службу. Тут усе робиться настільки спішно і безграмотно, що навіть у підозрі слідчий не в змозі правильно вказати імена своїх підозрюваних, наприклад, він завзято титрував Хмельницького ініціалами В.В., хоч його звуть Богдан, а В.В. – це В'ячеслав Володимирович Шаповалов.

У мене складається таке відчуття, що СБУ, як і раніше, навіть під час війни виконує чиїсь замовлення – трясти бізнес, тиснути на політиків чи чиновників.

– Як ви оцінюєте дії прокуратури?

- До відомства генпрокурора Андрія Костіна теж є питання: як так вийшло, що у справах ДБР та СБУ одні й самі прокурори? Ну, ви хоч сліди замітайте! Але ні – Генпрокуратура, як і СБУ, нічого не боїться і вже не ховається.

- Якщо існує план щодо Шаповалова, то в чому він полягає і яка його кінцева мета?

- СБУ чекала, що буде зі справою ДБР. І як тільки суд відпустив Шаповалова під домашній арешт, СБУ одразу подала клопотання про арешт у їхній справі. Наскільки я можу судити, Генпрокуратура під керівництвом генпрокурора Костіна побачила, що ДБР не впоралася з тим, щоб тримати Шаповалова за ґратами, тому було дано команду діяти СБУ. На це опосередковано може вказувати той факт, що група прокурорів у обох справах ідентична на сто відсотків. Це одні й самі люди. І це надає їм широке поле для маніпуляцій. Наприклад, ми заявляємо про відведення прокурора у справі ДБР, а прокурор каже, що він бере участь у провадженні СБУ. Браслет Шаповалову надягають у справі ДБР, а клопотання про взяття під варту – у справі СБУ. Але підозрюваний при цьому той самий, а справи ДБР і СБУ – ідентичні.

У мене таке відчуття, що ми граємо в комп'ютерну гру: перший рівень пройшли – Шаповалова випустили під домашній арешт, а на другому рівні починається жесть – СБУ, умовно кажучи, підганяє "чорного ворона", а суд влаштовує нічне судилище. 1937 рік у чистому вигляді.

Зараз генпрокурор бере участь у процесі створення трибуналу над російськими військовими злочинцями. Це неймовірно складне завдання. Але Україні треба мати бездоганну репутацію. А як відреагують наші партнери на такі "витвори мистецтва" прокуратури? Про яку репутацію може йтися? Дії прокурорів Костіна можуть завдати непоправної шкоди репутації України в очах країн-партнерів, тому що не можна одночасно у питанні військових злочинів мати гарний вигляд, а в питаннях внутрішнього правосуддя – як у справі Шаповалова.

Кінцева мета мені невідома, але, без сумніву, у цієї вистави є режисер і автор сценарію. Я міг би припустити, що із Шаповалова ліплять жертву, на яку хочуть повісити корупційні скандали у Міноборони. Але, якщо ви помітили, так звані борці з корупцією вже забули про Шаповалова, а як його відпустили з СІЗО, тут же почався шум, при цьому ніхто з борців з корупцією, я впевнений, поняття не має, за якими статтями підозрюють Шаповалова. Тож я їм повідомляю: не за корупцію.

Це, до речі, ще одна абсурдна ситуація, коли натовп антикорупціонерів радісно плескає в долоні, коли за ґрати кидають того, кого не звинувачують у корупції. У жодній справі навіть натяку немає на те, що мій клієнт щось отримав від своїх дій: ні грошей, ні майна, ні хабарів, ні відкатів, ні подарунків. Нічого. А навіщо ж він тоді перешкоджав ЗСУ? Про це ще не думали навіть самі слідчі, хоча у будь-якого злочину має бути мотив. Який мотив Шаповалова? Жодного.

- Логіка підказує, що якщо Шаповалов мав якийсь мотив перешкоджати ЗСУ шляхом закупівлі неякісної амуніції і якщо постачальники таку амуніцію поставили, отже, постачальники також мають понести відповідальність, адже, виходить, вони теж перешкоджали ЗСУ. Крім того, якщо Шаповалова з Хмельницьким звинувачують у тому, що вони розтратили гроші державного бюджету, то ці гроші хтось отримав та має повернути. ДБР та СБУ висунули свої претензії цим постачальникам?

- Гарне питання, і відповідь на нього коротка: ні. Наші правоохоронці не мають запитань до тих, хто поставив таку продукцію і взяв гроші.

- Чому?

- Тому що немає такого завдання – притягнути до відповідальності всіх винних та повернути нібито вкрадені гроші. Немає завдання розслідувати ці відносини всебічно та об'єктивно. Усі чудово розуміють і знають, що жодної копійки вкрадено не було.

Хоча, якщо чесно, я хотів би подивитись, як наші правоохоронці прийдуть до цих постачальників. Знаєте чому? Тому що багато постачальників є сертифікованими постачальниками НАТО і розташовані в країнах-членах НАТО. Я дивуюся тому, що нікому й на думку не спало, що фактично звинувачення проти Шаповалова — це і звинувачення проти постачальників НАТО. Але ці хитруни вдають, що постачальники тут ні до чого, мовляв, це все Шаповалов із Хмельницьким. Одну хвилинку — а хто ж поставив неякісний товар?

Я б хотів постояти поруч із постачальником, наприклад, з Іспанії, якого допитують українські слідчі, мовляв, зізнавайтеся, мерзотники, як ви вступили в змову з Шаповаловим, як крали українські гроші, як постачали ЗСУ мотлох… Мені було б соромно це бачити, але картина була б феєричною — думаю, наші не протрималися б і п'яти хвилин і пішли б ні з чим. Вони й самі це розуміють, тож не чіпають іноземців. Зате своїх кошмарять так, що аж гай гуде. До речі, той грецький постачальник до початку всіх цих подій ніколи про Шаповалова не чув і ніколи його не бачив, а на контрактах стоїть не його підпис. На жодному контракті немає його підпису.

Більше того, ці постачальники продовжують постачати амуніцію Міноборони і зараз. Ті ж самі. І до них немає претензій, а якщо вони раптом виникають, то вони оперативно вирішують усі суперечки в рамках тих самих договорів, які інкримінують Шаповалову.

Франц Кафка заплакав би, якби був живий і дізнався про це.

- Яким є ваш прогноз щодо розвитку цієї ситуації? Що ви робитимете?

- Мій прогноз однозначний: справа СБУ розвалиться, оскільки аналогічна справа ДБР, яка вже теж фактично розвалилася, що дуже стурбувало і сценаристів із режисерами, і Генпрокуратуру. А на підставі тих незліченних процесуальних порушень, які було допущено останніми днями, ми, ймовірно, подамо позов до Європейського суду з прав людини і з гарантією 200% ми його виграємо. Тому я наполегливо рекомендую ляльководам цієї ганьби згортатися. Спробували знайти цапа-відбувайла – не вийшло. Ні я, ні мій клієнт просто так не здамося.