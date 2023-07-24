Адвокат Сергей Митюрин: Уголовное дело СБУ против Вячеслава Шаповалова развалится так же, как дело ГБР

На минувшей неделе бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, которого Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает в препятствовании Вооруженным Силам Украины в особый период, суд выпустил из СИЗО и поместил под домашний арест. На следующий день за ним пришли следователи Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы уже по своему уголовному делу снова отправить Шаповалова в СИЗО.

Защитник Шаповалова, старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин рассказал о подробностях второго уголовного дела и том, что за преследованием бывшем замминистра обороны стоят "сценаристы и режиссеры". По мнению адвоката, все эти уголовные дела уже начали разваливаться и не имеют никакой перспективы.

Суд, который не боится ракет

- СМИ писали о том, что СБУ вручила подозрение одному из бывших высокопоставленных чинов Минобороны. На опубликованном фото безошибочно угадывается лицо Шаповалова, хотя оно было "заблюрено". Потом стало известно, что по подозрению ГБР суд отпустил Шаповалова под домашний арест. А затем его снова поместили в СИЗО. Можете ли вы детально рассказать об этой цепочке событий?

- После того, как 14 июня апелляционный суд отказался изменить Шаповалову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но снизил сумму залога с астрономических 402 до 250 миллионов гривен, в СИЗО пришли следователи СБУ и вручили моему клиенту новое подозрение. Это произошло 16 июня.

Кстати, тут я хотел бы напомнить, что 22 июня Высший совет правосудия уволил Светлану Волкову с должности судьи Печерского районного суда города Киева. Именно она назначила Шаповалову залог в 402 миллиона, который стал одним из абсолютных рекордов Украины, так как подобные залоги не назначались даже официальным долларовым миллионерам и миллиардерам. Причем уволили ее с формулировкой "за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности". Жили бы мы в полностью правовом государстве, то все дела последних лет, которые рассматривала Волкова, должны были бы быть пересмотрены. Но, увы, этого не будет.

Затем суд согласился с тем, что Шаповалова можно отпустить под домашний арест, надев на него "браслет", что и было сделано 13 июля. В тот день поздно вечером в полицейский участок по месту жительства Шаповалова приехал человек, который должен был надеть браслет. А также приехали следователи СБУ, чтобы огласить ходатайство об аресте уже по их делу.

На это я сообщил им две плохие новости. Первая: оглашать ходатайство после 22:00 нельзя. Вторая: мы не защитники в этом производстве, а без защитника СБУ не имеет права делать ничего. Для того, чтобы считаться защитниками по делу СБУ, нам нужно заключить с клиентом новый договор, иначе будет считаться, что Шаповалову не предоставили защиту.

Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов

- Почему сотрудники СБУ приехали поздно вечером? Они спешили?

- Мне совершенно непонятно, почему они не могли приехать к Шаповалову домой утром. Зачем нужен был этот цирк? Это может объясняться только тем, что кому-то это было нужно, и да – они спешили. Мне они сказали, что у СБУ есть информация о том, что Шаповалов собирается сбежать. Откуда такая информация? Как он сбежит с браслетом на ноге и без документов, которые у него забрали? Они сказали, что снять браслет — это не проблема. У меня возникло ощущение, что я попал в детский садик. Окей, говорю, снять браслет не проблема, а когда подозреваемый получает ходатайство об аресте, то тогда он сбежать точно не сможет? Вы это серьезно?!

Но это еще не все процессуальные нарушения. Во время зачитывания подозрения присутствовал участковый управления полиции, поскольку он отвечал за нахождение Шаповалова под домашним арестом по месту жительства. И вот в присутствии участкового зачитывают документ, в котором называются суммы, названия компаний – поставщиков Минобороны, реквизиты договоров и так далее. То есть совершенно посторонний человек заслушивает информацию, которая является тайной следствия. И все это сотрудник СБУ записывает на видеокамеру.

Поскольку у Вячеслава Владимировича за полгода пребывания в СИЗО ухудшилось здоровье, что неудивительно в его возрасте и с учетом нахождения в изоляторе, он начал проходить медицинское обследование в больнице – в отделении кардиологии.

На следующий день, 14 июля, в пятницу в больницу явился следователь СБУ и сообщил Шаповалову, что в 13:00 в Шевченковском районном суде состоится заседание по избранию ему меры пресечения по подозрению, которое огласила СБУ. На часах было 12:45. То есть суд должен был начаться через 15 минут, а Шаповалов в это время лежит на больничной койке с капельницей. Он отказался подписывать документы, тем более что рядом с ним был защитник по делу ГБР, но не было защитника по делу СБУ.

Тогда суд принял решение о принудительном приводе. И следующее заседание назначили на 16:00. Шаповалова сажают в машину скорой помощи — с браслетом, капельницей и двумя катетерами.

- Как суд отреагировал на эту картину?

- Перед началом суда я с коллегами зашел к судье – она очень мило с нами общалась, спросила, как себя чувствует наш клиент и привезли ли мы медицинскую документацию. Чувствовал он себя плохо и выглядел соответственно, о чём мы и сказали. Позже в заседании мы подали медицинское заключение, в котором сказано, что нужна госпитализация. К нашему удивлению, судья сказала, что, может, перенесет заседание. Я даже удивился – неужели все так хорошо будет?

Но как только она надела мантию судьи, этого человека словно подменили. Она зашла в зал заседания, посмотрела на Шаповалова, на документы из больницы и заявила, что из них следует, что заседание суда проводить можно. Из чего она сделала такой вывод, непонятно. Может, она прочитала это где-то между строк? Но судья сказала, что сам факт выдачи врачом такой справки является разрешением на участие пациента в суде, мол, если врачи его отпустили в суд, значит, с ним все нормально. Но на самом деле у врачей не было никой возможности препятствовать этому, поскольку суд постановил доставить Шаповалова принудительно. Что же они должны были делать в таком случае?

Очевидно, что стояла задача сделать все, что угодно, чтобы Шаповалов встретил выходные в СИЗО. Но есть такое понятие, как неотложность, о котором говорили в СБУ, а в данном случае никакой неотложности не было. По закону на протяжении 60 часов задержанного нужно доставить в суд, и в течение 72 часов должна быть избрана мера пресечение. В ином случае он должен быть отпущен. Но Шаповалова не задерживали и к нему уже была применена другая мера пресечения. Более того, он к тому моменту уже сдал заграничный паспорт. К тому же режим работы суда в пятницу – с 8:00 до 15:45. А заседание назначили на 16:00.

- Вы заявили про отвод судьи?

- Сначала мы заявили про отвод прокурору. Судья вышла в совещательную комнату и через 10 минут решила наше ходатайство отклонить.

Тогда мы заявили, что нам до сих пор не вручили ходатайство о мере пресечения. На что прокурор сказал, что нам все это отправили по электронной почте ночью. Окей, мы тут же проверяем почту и видим документы в формате Word – то есть это был неподписанный документ, без исходящего номера, даты и печати. Как этот файл суд может рассматривать как официальный документ? Но судью это не смутило.

Мы также не успели ознакомиться с материалами дела. Нам должны были предоставить его на диске и дать как минимум три часа на ознакомление, но судья дала нам 15 минут, а по факту мы имели возможность лишь взглянуть на него в течение 12 минут.

- Сколько томов в деле?

- Два тома: в одном около 400 страниц, во втором – около 100.

- То есть времени для изучения материалов вам фактически не дали?

- Абсолютно. После этого мы заявили про отвод судье. Ко всему прочему, в материалах судебного дела отсутствовал протокол автоматического распределения, что вызвало обоснованные сомнение в законности ее полномочий.

А дальше произошло нечто: судья сообщила, что сейчас 17:52, а в 18:10 начнется рассмотрение отвода. Это было неожиданно – может, она заранее знала и о том, кто будет рассматривать отвод и каким будет это решение?

Дело в том, что дальше должно было произойти новое автоматическое распределение дел между судьями, но уже было нерабочее время, и никого в суде, кроме нас, уже не было, канцелярия уже не работала. Тем не менее, рассмотрение отвода не отменили.

И в это время прозвучал сигнал воздушной тревоги. Шаповалова сажают в скорую помощь. Мы поднимаемся к судье, которая должна была рассмотреть отвод, чтобы договориться о переносе рассмотрения на время, когда не будет тревоги, но судья была уже в зале. Мы идем в зал и просим прервать заседание из-за воздушной тревоги – это ведь не шутка, суд – режимный объект. Но она снова говорит, что это дело неотложное. Да в чем же тут неотложность – это же просто отвод?! То есть даже перспектива погибнуть под завалами здания суда ее не остановила. Так что нам ничего не оставалось, кроме как уйти.

Когда мы вышли, то увидели, что машину скорой помощи с Шаповаловым не выпускают с территории суда – охране дали команду не поднимать шлагбаум. А по обе стороны выезда стояли две машины СБУ, которые должны были сразу же перекрыть собой выезд, если шлагбаум вдруг поднимется. И, повторю, это все происходило на фоне угрозы ударов ракетами и дронами. Мы все должны были быть в укрытии, а СБУ держало под открытым небом не только Шаповалова, но и врачей скорой помощи. Представляете, насколько суд боится того, кто стоит за этим всем, больше, чем ракет?

Приблизительно через час тревогу отменили. Отвод на тот момент уже рассмотрели и, ожидаемо, отказали. Заседание по избранию меры пресечения продолжилось и около 10 вечера судья постановила снова поместить Шаповалова в СИЗО.

- Вы считаете, что все это был кем-то разработанный план?

- Да, думаю, это был такой специальный сценарий – еще раз закрыть в СИЗО Шаповалова именно в пятницу, чтобы он не провел хотя бы одни выходные дома, с семьей.

У этих дел есть "сценаристы и режиссеры"

- Давайте теперь поговорим о юридической и фактической стороне уголовного дела, которое ведет СБУ. В чем она подозревает Шаповалова?

- Дела ГБР и СБУ очень похожи. Но, если по версии ГБР, у Шаповалова возник какой-то корыстный умысел и поэтому он якобы давал указания руководителю Департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому подписывать контракты с поставщиками бронежилетов и касок, часть которых впоследствии оказалась некачественной, то по версии СБУ главный злодей – это Хмельницкий, а Шаповалов – его подельник. Сделано так было потому, что СБУ могла открыть дело против бывшего замминистра обороны только через пособничество, то есть по ст. 28 УК.

- Так в чем суть обвинений СБУ?

- В том, что Шаповалов в сговоре с Хмельницким заключил контракт с одной иностранной компанией на поставку бронежилетов на условиях полной предоплаты и без пункта в контракте об ответственности поставщика за качество. Таким образом, он якобы препятствовал ВСУ и растратил государственное имущество.

- Это хоть в какой-то степени соответствует действительности?

- Нет, конечно. Как и в деле ГБР, где фигурируют 11 аналогичных контрактов, заключенных после 24 февраля 2022 года, после вторжения, СБУ пошла тем же путем: она почему-то считает, что типичный международный контракт – это плохо по определению, тогда как любому известно, что в таких контрактах четко прописывается ответственность сторон, в том числе и за качество. Например, поставщик говорит Министерству обороны, что он готов продать по такой цене вот такую продукцию – вот ее описание, технические характеристики и сертификат качества. Минобороны заключает контракт и платит по факту поставок партий. Если выясняется, что продукция не соответствует заявленному качеству, Минобороны выставляет поставщику претензию и тот либо заменяет продукцию, либо возвращает деньги.

5 из 11 контрактов, которые упоминаются в деле ГБР, были полностью выполнены еще до того, как Шаповалова арестовали в феврале этого года. А по остальным контрактам шла рутинная претензионная работа. Где же тут состав преступления и где тут препятствование ВСУ? Где тут умысел?

Более того, у меня есть письмо от одного из поставщиков из Греции, в котором он утверждает, что все условия контракта он выполнил, как и наше Минобороны. И да – была какая-то часть продукции некачественной, поэтому поставщик извинился, заменил ее и доставил в Украину за свой счет. Все, тема исчерпана. А уголовное дело – нет. Почему?

- То есть СБУ пошла тем же путем?

- Да, но есть некоторые отличия, которые шокируют. Так, в СБУ считают, что Шаповалов за время своей работы заместителем министра обороны с 17 ноября 2021 года и до начала полномасштабного вторжения России не закупил ни одного бронежилета.

- Есть этому доказательства?

- Нет. Просто так сказано в тексте подозрения. А на основании чего сделан такой вывод, непонятно. Но и это не все.

В СБУ считают, что Шаповалов со дня своего назначения точно знал, что вторжение начнется 24 февраля 2022 года.

- На основании чего сделан такой вывод?

- Основания также нет. Видимо, так следователи пытались построить логическую цепочку: Шаповалов знал о вторжении, поэтому не покупал бронежилеты. Вот, мол, такое было препятствования ВСУ. Но тогда как объяснить, что после начала вторжения Минобороны при участии Шаповалова заключали контракты на поставку бронежилетов? И еще до своего ареста Минобороны усилиями Шаповалова и его коллег создали стратегический запас амуниции. Что же это за препятствование такое?

Все это говорит о таком низком качестве работы той части СБУ, которая действует в тылу, а не на фронте, что просто становится обидно за Службу. Тут все делается настолько спешно и безграмотно, что даже в подозрении следователь не в состоянии правильно указать имена своих подозреваемых, например, он упорно титровал Хмельницкого инициалами В.В., хотя его зовут Богдан, а В.В. – это Вячеслав Владимирович Шаповалов.

У меня складывается такое ощущение, что СБУ по-прежнему даже во время войны исполняет чьи-то заказы – трясти бизнес, давить на политиков или чиновников.

- Как вы оцениваете действия прокуратуры?

- К ведомству генпрокурора Андрея Костина тоже есть вопросы: как так получилось, что в делах ГБР и СБУ одни и те же прокуроры? Ну, вы хотя бы следы заметайте! Но нет – Генпрокуратура, так же как и СБУ, ничего не боится и уже не прячется.

- Если существует некий план в отношении Шаповалова, то в чем он состоит и какова его конечная цель?

- СБУ выжидала, что будет с делом ГБР. И как только суд отпустил Шаповалова под домашний арест, СБУ сразу же подала ходатайство об аресте по их делу. Насколько я могу судить, Генпрокуратура под руководством генпрокурора Костина увидела, что ГБР не справилось с тем, чтобы держать Шаповалова за решеткой, поэтому была дана команда действовать СБУ. На это косвенно может указывать тот факт, что группа прокуроров по обоим делам идентична на сто процентов. Это одни и те же люди. И это дает им широкое поле для манипуляций. Например, мы заявляем про отвод прокурора по делу ГБР, а прокурор говорит, что он участвует в производстве СБУ. Браслет Шаповалову надевают по делу ГБР, а ходатайство о заключении под стражу – по делу СБУ. Но подозреваемый при этом один и тот же, а дела ГБР и СБУ – идентичны.

У меня такое ощущение, что мы играем в компьютерную игру: первый уровень прошли – Шаповалова выпустили под домашний арест, а на втором уровне начинается жесть – СБУ, условно говоря, подгоняет "черного ворона", а суд устраивает ночное судилище. 1937-й год в чистом виде.

Сейчас генпрокурор участвует в процессе создания трибунала над российскими военными преступниками. Это невероятно сложная задача. Но Украине нужно иметь безупречную репутацию. А как отреагируют наши партнеры на такие "художества" прокуратуры? О какой репутации может идти речь? Действия прокуроров Костина могут причинить непоправимый ущерб репутации Украины в глазах стран-партнеров, потому что нельзя одновременно в вопросе военных преступлений выглядеть хорошо, а в вопросах внутреннего правосудия – как в деле Шаповалова.

Конечная цель мне неизвестна, но без сомнения у этого спектакля есть режиссер и автор сценария. Я мог бы предположить, что из Шаповалова лепят жертву, на которую хотят повесить коррупционные скандалы в Минобороны. Но, если вы заметили, так называемые борцы с коррупцией уже позабыли про Шаповалова, а как только его отпустили из СИЗО, тут же начался шум, при этом никто из борцов с коррупцией, я уверен, понятия не имеет, по каким статьям подозревают Шаповалова. Так я им сообщаю: не за коррупцию.

Это, кстати, еще одна абсурдная ситуация, при которой толпа антикоррупционеров радостно хлопает в ладоши, когда за решетку кидают того, кого не обвиняют в коррупции. Ни в одном из дел даже намека нет на то, что мой клиент что-то получил от своих действий: ни денег, ни имущества, ни взяток, ни откатов, ни подарков. Ничего. А зачем же он тогда "препятствовал" ВСУ? Об этом еще не думали даже сами следователи, хотя у любого преступления должен быть мотив. Какой мотив у Шаповалова? Никакого.

- Логика подсказывает, что если у Шаповалова был некий мотив препятствовать ВСУ путем закупки некачественной амуниции и если поставщики такую амуницию поставили, следовательно, поставщики также должны понести ответственность, ведь, выходит, они тоже препятствовали ВСУ. Кроме того, если Шаповалова с Хмельницким обвиняют в том, что они растратили деньги государственного бюджета, то эти деньги кто-то получил и должен вернуть. ГБР и СБУ предъявили свои претензии этим поставщикам?

- Хороший вопрос, и ответ на него короткий: нет. У наших правоохранителей нет вопросов к тем, кто поставил такую продукцию и взял деньги.

- Почему?

- Потому что нет такой задачи – привлечь к ответственности всех виновных и вернуть якобы украденные деньги. Нет задачи расследовать эти дела всесторонне и объективно. Все прекрасно понимают и знают, что ни копейки украдено не было.

Хотя, если честно, я хотел бы посмотреть, как наши правоохранители придут к этим поставщикам. Знаете, почему? Потому что многие из этих поставщиков являются сертифицированными поставщиками НАТО и расположены в странах – членах НАТО. Я поражаюсь тому, что никому и в голову не пришло, что фактически обвинения против Шаповалова — это и обвинения против поставщиков НАТО. Но эти хитрецы делают вид, что поставщики тут ни при чем, мол, это все Шаповалов с Хмельницким. Одну минуточку – а кто же поставил некачественный товар?

Я бы хотел постоять рядом с поставщиком, например, из Испании, которого допрашивают украинские следователи, мол, признавайтесь, мерзавцы, как вы вступили в сговор с Шаповаловым, как воровали украинские деньги, как поставляли ВСУ хлам… Мне было бы стыдно это видеть, но картина была бы фееричной – думаю, наши не продержались бы и пяти минут и ушли бы ни с чем. Они и сами это понимают, поэтому не трогают иностранцев. Зато своих кошмарят так, что аж гай гудит. Кстати, тот греческий поставщик до начала всех этих событий никогда о Шаповалове не слышал и никогда его не видел, а на контрактах стоит не его подпись. Ни на одном контракте нет его подписи.

Более того, эти поставщики продолжают поставлять амуницию Минобороны и сейчас. Те же самые. И к ним нет претензий, а если они вдруг возникают, то они оперативно решают все споры в рамках тех самых договоров, которые инкриминируют Шаповалову.

Франц Кафка заплакал бы, если бы был жив и узнал об этом.

- Каков ваш прогноз относительно развития этой ситуации? Что вы будете предпринимать?

- Мой прогноз однозначный: дело СБУ развалится, так как аналогичное дело ГБР уже тоже фактически развалилось, что очень обеспокоило и сценаристов с режиссерами, и Генпрокуратуру. А на основании тех бесчисленных процессуальных нарушений, которые было допущены в последние дни, мы, вероятно, подадим иск в Европейский суд по правам человека и с гарантией 200% мы его выиграем. Поэтому я настоятельно рекомендую кукловодам этого позора сворачиваться. Попробовали найти козла отпущения – не получилось. Ни я, ни мой клиент просто так не сдадимся.