"Швидко нічого не станеться": відомий журналіст дав прогноз, коли закінчиться війна

На швидке закінчення війни розраховувати не варто

Повномасштабна війна росії проти України не закінчиться до кінця 2022 року, а може не закінчиться і 2023 року.

Як розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону військовий кореспондент Аркадій Бабченко, противника недооцінювати українцям не варто, хоч певну "психологічну ініціативу" вони вже отримали.

"Швидко нічого не станеться. І цього року війна не закінчиться. Я думаю, що й наступного вона, можливо, не закінчиться", — сказав він.

Водночас він додав, що росія найчастіше має лише одну тактику ведення війни, тоді як українська армія постійно промацує вразливі місця окупантів та користується цим. Крім того, в Україну постійно поставляється нове озброєння, яке дозволяє ЗСУ знаходити нові підходи.

Щодо ситуації на фронтах, то, за словами Бабченка, вона важка і росіяни продовжуватимуть свій наступ і можливо навіть зможуть захопити ще якесь місто на сході України. Однак третьою фазою війни, на його переконання, буде битва за Херсон і ВСУ має всі шанси його звільнити.

"Я думаю, восени, коли почнуться дощі та дороги розв’яжуть, – закінчиться або битва за Херсон, або їхнє просування. І потім, уже ближче до зими, розпочнеться нова фаза. Але це вже буде фаза з іншою зброєю, з іншою кількістю та іншою якістю зброї, яка вже буде в України", — сказав Бабченко.

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Як повідомлялося раніше, у ГУР Міноборони вважають, що вирішальний період у війні між росією та Україною настане восени. Втім, там вказують, що бої триватимуть і взимку, хоч і з меншою інтенсивністю.