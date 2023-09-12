От "кому ты нужен" до "держись": Бабченко заявил, что за ним охотится СБУ, в сети неоднозначно отреагировали

В сети неоднозначно отреагировали на такое заявление

Бывший российский журналист, блогер и писатель Аркадий Бабченко, который летом забросал посольство рф яйцами, заявил, что на него завели уголовное дело в Украине. По его словам, ориентировка на него висит в базе пограничников.

Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Блогер утверждает, что после пересечения границы пограничники якобы должны задержать его и направить в Лукьяновское СИЗО.

"На каких основаниях возбуждено уголовное производство – я не знаю. Да мне и не интересно", — говорит Бабченко и предполагает, что "может быть только одно — хуес**ил Бубочку (по всей видимости, имеются ввиду оскорбления в адрес президента Украины — Ред.). Никаких других вариантов быть просто не может. Я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет. Только мои посты".

В своем посте мужчина пишет, что "догадывался", что "такое" произойдет, но "до последнего не верил".

"Меня предавали много раз. Друзья. Коллеги. Близкие. Страна. Газета (вероятно "Новая газета". В ней он работал военным корреспондентом с 2005 по 2011 год — Ред.), без которой себя не мыслил…Тяжелее всего было, когда предают те, кого учил работе. Рассказывал на Майдане, как себя вести, чтобы не оказаться в реанимации. Теперь вот очередной раз", — сокрушается писатель, намекая, что его "предала" Украина.

По словам Бабченко, он якобы хотел связать свое будущие с Украиной, дескать думал "как-нибудь заеду. Мне надо быть там. Там мое место. Строить страну. Строить государственность. Там мой дом в Геническе, в конце концов. Который строил мой дед". Но, объясняет он, мешал ему это сделать запрет на въезд граждан рф.

В связи со всем вышесказанным Бабченко жалуется на Украину и её власть.

"Я не знаю, что теперь. Зеленский у власти еще как минимум пять лет. Итого — десять. Государственности нет…Я теперь стопроцентный космополит. Ни дома. Ни паспорта. Ни страны. Историческая родина тоже кинет тебя, сынок", — пишет блогер.

Он предположил, что, если бы его поймали, то он мог бы оказаться в россии — в одной камере с оппозиционером Алексеем Навальным. Блогер также упомянул в тексте пятого президента Украины Петра Порошенко, разведчика Романа Червинского, музыканта Андрея "Риффмастера" Антоненко и генерала Дмитрия Марченко. Дескать теперь он в одном ряду вместе с ними, потому что в отношении их тоже открывались уголовные дела.

По словам Аркадия Бабченко, быть с этими людьми в одном списке для него — "честь".

"Ну, х*р знает. Поедем дальше по миру. Искать новый дом", — подытожил журналист.

Тут стоит отметить, что официального подтверждения словам Бабченко пока нет, а на момент публикации источники "Телеграфа" эту информацию не подтверждают.

В комментариях под постом блогера собралось много украинцев. Некоторые его поддержали, некоторые сомневаются в сказанном им, а некоторые и вовсе открыто глумятся.

Кто такой Аркадий Бабченко

1997 — родился в москве;

1995 — призван в армию рф, участвовал в чеченской войне;

с начала второй чеченской войны подписал контракт с Вооруженными силами рф, участвовал в "контртеррористической операции" в Чечне;

в 2000 году демобилизировался и занялся журналистикой (работол военкором "Московского комсомольца", впоследствии пошел работать в "Новую газету");

в 2008 году был в Южной Осетии как военный корреспондент;

в марте 2012 года против него в рф было возбуждено уголовное производство по обвинению в публичных призывах к акциям протеста;

с началом войны на востоке Украины работал военным корреспондентом на Донбассе. Открыто критиковал политику Кремля, а также активно поддерживал Украину в военном конфликте;

с 2017 года до этих дней Аркадий Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR;

в 2018 году СБУ провела специальную операцию по задержанию наемного убийцы, которому заказали убийство Аркадия Бабченко. В процессе операции была инсценирована смерть журналиста, которая стала публичным инфоповодом – в СМИ появилась информация об убийстве Бабченко, представители украинских властей выступили с официальными заявлениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что Аркадий Бабченко в начале полномасштабной войны дал свой прогноз.