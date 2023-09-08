У Вірменії затримали російських журналіста та блогера, у путіна вже істерять

У рф те, що сталося, вважають "провокацією"

У Вірменії затримано семеро людей за підозрою у нелегальному обігу зброї. У тому числі проросійський блогер Мікаел Бадалян та співробітник російського пропагандистського видання "Sputnik Вірменія" Ашот Геворкян.

Посольстворосії слідкує за затриманням Бадаляна та Геворкяна та вживе заходів для прояснення ситуації. Про це повідомляє російське агентство "РИА-Новости" з посиланням на Слідчий комітет Вірменії.

Водночас затримання вже встигла прокоментувати офіційний представник МЗС рф марія захарова. У своєму Telegram-каналі вона опублікувала пост, в якому зазначила, що це ніби провокація, щоб зіпсувати відносини двох країн.

"Не виключаю, що це ще одна провокація у зв’язку з проведенням у Єревані російсько-вірменського медіафоруму. Провокація тих, хто спить і бачить, як зіпсувати відносини двох країн. А в це Заходом вкладено дуже великі гроші", — зазначила вона.

Пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на слова адвоката Ашота Геворкяна та Мікаела Бадаляна заявило, що захист опротестує рішення про їх затримання в республіці. За його словами, виявлена в машині зброя нібито не належить жодному з них.

"Захист Ашота Геворкяна та Михайла Бадаляна опротестує рішення про правомірність затримання на 72 години. Те, що трапилося, є непорозумінням. Знайдена зброя в машині Ашота Геворкяна не належить ні Михайлу Бадаляну, ні Ашоту Геворкяну, а (належить, — Ред.) третій особі", — каже адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що між Вірменією та росією пішла тріщина після "двох ножів у спину" російському диктатору володимиру путіну. Після того, як країну закликали стати частиною НАТО, а Єреван зробив свою заяву з цього приводу, у Росії це викликало занепокоєння.