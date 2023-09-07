Військовий оглядач та блогер ("Злий одесит") висловив свою думку, чому запрошення Ганни Акопян було не найкращою ідеєю Києва

Коли я дізнався, що на саміт першої леді та подружжя до Києва було запрошено дружину прем’єр-міністра Вірменії Ганну Акопян, то в мене відразу ж затліли недобрі передчуття.

З одного боку, я чудово розумів, чим керувався Офіс президента, запрошуючи Анну Акопян.

Насамперед це можливістю неформального спілкування з дружиною прем’єр-міністра країни, яка за минулий рік стала лідером постачання мікроелектроніки до росії. У максимально короткі терміни Вірменія стала другою Силіконовою долиною у світі, за обсягами постачання електроніки у рф!

Вірменія на сьогодні є основним транзитним майданчиком для переправлення в росію контрабандної електроніки, для створення крилатих ракет, якими згодом росія обстрілює мирні міста України. І мета спілкування з Анною Акопян була і в тому, щоби змінити цю ситуацію.

Але, мабуть, Ганна Акопян, яка раніше не відвідувала Київ, мала свої цілі — скористатися міжнародним майданчиком, щоб ретранслювати маніпуляції та фейки про "геноцид", "голод" і "блокаду" Карабаха і безпосередньо Ханкенді.

Третина виступу Акопян була присвячена поширенню саме цих наративів.

Що ж, більш ніж впевнений, що реакція від Азербайджану, країни, яка допомогла за ці півтора року Україні на порядок більше, ніж Вірменія, не забариться. І це буде нормальна реакція.

Карабах – це Азербайджан. Як Крим – це Україна. І це міжнародна визнана азербайджанська територія, яку 30 років тому окупувала Вірменія. І запрошуючи до Києва представницю країни окупанта, від неї слід очікувати будь-якої підлянки, скоєної саме у її інтересах.

Повторюся, я чудово розумію мотиви запрошення — це спроба вирішення гострої проблеми дипломатичним шляхом. Але все ж таки, слід розуміти, з ким дипломатія можлива, а з ким це балансування по лезу бритви, з усіма наслідками, що випливають з артерій.

Власне, чи перестане після сьогодення Вірменія відправляти транзитом мікроелектроніку до Росії? Ні.

Чи досягла Вірменія результату, ретранслювавши з міжнародного майданчика наративи про "Карабах, що голодує"? Так.

Чи буде москва задоволена зерном нерозуміння між Києвом та Баку? Так.

Ось вам і "ККД".

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.