Ножі в спину путіна: чому загравання Вірменії із Заходом небезпечні для росії

Якщо Вірменії вдасться переорієнтування і вихід їх тіні рф, за нею підуть і інші країни

Вірменія та її загравання із Заходом, які відверто насторожують та дратують росію, можуть стати черговим ножем у спину країні-агресору. Єреван уже зараз розуміє, що у питаннях безпеки розраховувати можна лише на Захід.

Втрата геополітичного впливу росії на Вірменію вже зараз є найбільш помітною. Про це політичний експерт Петро Олещук розповів "Телеграфу".

"Уряд Вірменії розуміє, що у питаннях гарантій безпеки, територіальної цілісності та суверенітету розраховувати можна виключно на Захід. Тому сьогоднішні заяви та кроки офіційного Єревана є цілком логічними та повністю відповідають національним інтересам", — сказав він.

На думку Петра Олещука, для росії це буде справжнім ударом по репутації. Вже зараз помітна втрата геополітичного впливу росії через банальний дефіцит ресурсів для його підтримки.

"Якщо Вірменії вдасться це переорієнтування, згодом тим самим шляхом можуть піти й інші сателіти росії. Наприклад, Казахстан чи Білорусь, коли режиму Лукашенка прийде кінець", — каже аналітик.

Докладніше про те, чому країна Закавказзя вирішила нарешті вийти з тіні "великого брата", читайте у матеріалі "Телеграфа": Небезпечний демарш: як росія помститься Вірменії за вихід з-під контролю та зближення зі США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Вірменію закликали вступити до НАТО, а Єреван тим часом заявив, що підтримуватиме стосунки з Альянсом. У росії різко на це відреагували.